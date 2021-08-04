Діловий етикет: як правильно одягатись на бізнес-заходи – поради експертки

Доречний дрескод на ділових заходах може не тільки посприяти встановленню корисних бізнес-контактів, але й презентувати вас та ваше підприємство належним чином. Важливість вбрання не варто недооцінювати.

Які дрескоди для бізнесменів та бізнесвумен є актуальними у 2021 році розповідає Анастасія Іванова, власниця бренду Nai Lu-Na. Одяг дизайнерки, зокрема, неодноразово одягала дружина п'ятого президента України Марина Порошенко.

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Основні правила ділового дрескоду:

Всі речі мають добре на вас сидіти . Якщо рукав задовгий або на спині з'являються некрасиві складки, то ви виглядатимете неохайно.

. Якщо рукав задовгий або на спині з'являються некрасиві складки, то ви виглядатимете неохайно. Катишки, зачіпки чи плями – недопустимі та несумісні з поняттям "успішна людина". Речі завжди мають виглядати немов нові .

. Жінкам варто уникати глибоких декольте та розрізів, а також оголених плечей. Сексуальність, вульгарність чи надмірність – недоречні для бізнес-кола .

. Краще втриматись від помітної та дешевої біжутерії. Годинник, невеликі сережки чи витончена підвіска – це діловий максимум .

. Особливу увагу варто звернути на взуття – воно має бути чистим та зручним. Чим менше декоративних деталей, тим кращий діловий образ.

Влітку допускається трохи відкрите взуття. Разом з тим, босоніжки – не найкращий варіант для бізнесвумен. Задня частина туфельки може бути відкритою, однак носок – ні.

Види актуальних дрескодів для бізнесу:

Business Traditional – традиційний стиль для повсякденного бізнес-життя. Для чоловіків він передбачає строгий, лаконічний та стриманий діловий костюм, а для жінок – так само костюм або ж елегантне плаття. Міні та максі у діловому світі недопустимі, вони виглядають безглуздо. Respect Casual – найкращий вибір для керівників і власників бізнесу. Його основою є класика ділового стилю, висока якість одягу, відсутність яскравих аксесуарів, котрі привертають увагу. Business Casual – порівняно вільний стиль одягу, можливість підкреслити свою індивідуальність та смак. Дрескод вимагає грамотного поєднання кольорів та фактур, використання доречних аксесуарів, акуратного підходу до зовнішнього вигляду.

Business Casual сьогодні є одним із найпопулярніших у бізнес-колах, але водночас і найризикованішим вибором. Це єдиний дрескод, який дозволяє одягати джинсові тканини, однак точно не рвані джинсові штани. Презентабельніше денім виглядатиме у чорних та бежевих тонах, ніж у блакитних.

Одяг зі шкіри чи замші, вечірнє вбрання, футболки та речі з льону – залишаються "під домашнім арештом" у шафі для інших, не бізнесових подій.

Макіяж та інші деталі

Елегантність, охайність та привабливість – три основні складові образу ділової людини. Важливий момент – спідня білизна має бути зручною та непомітною під одягом, а жіночий макіяж – нейтральним та стриманим.

Для губ краще обрати матову помаду або ж прозорий блиск. Якість косметики теж важлива – чим вона краща, тим довше зберігатиме "свіжий" вигляд протягом довгих бізнес-марафонів чи ділових зустрічей.

Правильний діловий дрескод демонструє не тільки знання етикету, виховання та смак, але й ставлення до себе, власний підхід до ведення бізнесу.