Перший резидент спецрежиму Дія City вже зареєстрований. Бізнес 24 взяв участь у заході і передає деталі.

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Що передбачає режим Дія City

Спеціальний податковий режим для IT-компаній. Передбачає такі основні зміни податкового навантаження бізнесу у галузі інформаційних технологій:

Податки для штатних працівників . IT-фахівці платитимуть менший податок на дохід (ПДФО) – за ставкою 5%, а не до тепер діючою 18% при річному доході до 240 тисяч євро. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) і військовий збір залишаться незмінними – 22% від мінімалки і 1,5% відповідно.

. IT-фахівці платитимуть менший податок на дохід (ПДФО) – за ставкою 5%, а не до тепер діючою 18% при річному доході до 240 тисяч євро. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) і військовий збір залишаться незмінними – 22% від мінімалки і 1,5% відповідно. Корпоративний податок. Резиденти режиму можуть самі обирати, платити податок на виведений капітал (ПНВК) за ставкою 9% або ж податок на прибуток у розмірі 18%.

При цьому Дія City дозволяє резидентам співпрацювати з ФОПами до 2024 року. Після цього компанії повинні перейти на GIG-контракти або трудові контракти. Витрати на ФОП не можуть перевищувати 50% у 2024 році і 20% у 2025 році.

Що таке GIG-контракт Формат трудових відносин, що передбачає короткострокові контракти або неформальні трудові домовленості роботодавця і працівника.

Бізнеси, що працюють на загальній системі оподаткування і мають річний дохід не більше ніж 40 мільйонів гривень, можуть співпрацювати з ФОПами і після 2024 року.

Ми інвестуємо в країну продуктових компаній і стартапів. Завдяки Дія City частка IT у ВВП нашої держави зросте з 4 до 10%, а доходи галузі – до 16,5 мільярда доларів. Це дозволить Україні стати найбільшим IT-хабом Європи,

– заявив на презентації президент України Володимир Зеленський.

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Хто може стати резидентом

Резидентами Дія City можуть стати:

компанії-розробники програмного забезпечення;

творці комп'ютерних ігор;

компанії з суміжних сфер діяльності (наприклад, робототехніка або кібербезпека).

У планах Мінцифри – з часом розширити перелік допустимих для резидентства сфер діяльності IT-компаній.

При цьому потенційні заявники на резидентство повинні відповідати таким вимогам:

працювати в IT-індустрії України;

мати команду із щонайменше 9 працівників;

платити співробітникам не нижче 1 200 євро на місяць (стартапи, як окрема категорія, можуть платити й менші зарплати протягом року з моменту реєстрації резидентства).

Revolut стає першим резидентом Дія City сьогодні,

– заявив на Diia Summit Дмитро Стрельчук, операційний менеджер британського фінтех стартапу Revolut.

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Як стати резидентом Дія City

Для того, щоб стати резидентом спецрежиму, потрібно зареєструватись на офіційному вебсайті Дії або ж надіслати документи на електронну пошту Мінцифри. Надсилати потрібно тільки ті документи, яких немає у державних реєстрах, і які можуть бути підписані електронним цифровим підписом.

Реєстраційна форма заявника на резидентство схожа на форму реєстрації юридичної особи. Вона складається з трьох блоків, а завантажити її можна на сайті Верховної Ради.

Мінцифри розглядатиме заяву на резидентство до 10 днів з моменту подачі. У випадку відмови, заяву можна буде надіслати повторно, а міністерство пояснить, що вплинуло на негативне рішення і які помилки потрібно виправити.