Діалог бізнесу і влади: за час роботи парламенту реалізовано 50% обіцяних проєктів

За два роки роботи парламенту IX скликання вдалось реалізувати половину проєктів з десятка, визначеного бізнесом. Такий висновок зробили на щорічному форумі "Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади".

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев наголосив, що Верховна Рада наразі зосередилась на детінізації економіки та встановленні рівних правил для всіх. Тим часом представниця Національної платформи МСБ Ганна Стрикун заявила, що нині влада найгірше виконує першу трійку пріоритетів, які бізнес вимагав від парламентарів.

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Результати обговорень на форумі

На форумі обговорили прийняття важливих для бізнесу законопроєктів. На думку Ганни Стрикун, такі значимі пріоритети, як ухвалення податку на виведений капітал та зниження навантаження на фонд оплати праці, просунулись лише на 10%.

Разом з тим Данило Гетьманцев запевнив, що один лиш їхній комітет ініціював 16 великих реформ, щоб вивести бізнес з тіні, і дати можливість всім займатись підприємництвом, а не практикою ухилення від податків.

Форум "Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади" / Фото "Громадське радіо"

Тим часом від влади очікують схвалення законопроєкту №5371 щодо спрощення регулювання трудових відносин для малого та середнього бізнесу. А ось для функціонування Бюро економічної безпеки важливим є проєкт закону №3959-1.

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За словами Грігола Катамадзе, президента ВГО "Асоціація платників податків України", у проєкті бюджету на 2022 рік на фінансування Бюро закладено всього 621 мільйон гривень, а також досі не розв'язані інфраструктурні та технічні питання його існування.

Боротьба з тіньовим бізнесом

Виконавча директорка Української асоціації прямого продажу Надія Бедричук пояснила, що податкове навантаження на фонд оплати праці для бізнесу, у порівнянні з вереснем 2020 року, через інфляцію і збільшення рівня зарплат збільшилось на 40%.

Висока частка тіньових зарплат, на думку експертки, пов'язана саме з високими ставками податку на оплату праці.

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За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Михайла Соколова, частка тіньового ринку землі становить близько 30 – 40%.

Бізнес, своєю чергою, переймається обсягами контрабанди, що не йде на спад попри всі зусилля влади. А ось голова асоціації Software Ukraine Юрій Сивицький переконаний, що найкраща дія влади – це якомога менше втручання у діяльність бізнесу.

Дії органів влади дуже розмиті. Незрозумілі кордони функцій держави. Треба створити спільну групу представників бізнесу та влади, яка б чітко обмежувала функції держави – куди вона може втручатись, а де повинна зупинитись,

– додав Сивицький.

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До слова, за підсумками обговорень учасники сформували резолюцію форуму, яку надішлють всім представникам влади.