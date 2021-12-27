Обов'язкові касові апарати скасують для ФОПів, які торгують у роздріб на території сіл усіма товарами, окрім підакцизних. При цьому річний обсяг їхніх розрахункових операцій не може перевищувати 167 мінімальних зарплат (у 2022 році – 1 085 500 гривень).

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Чому РРО скасували для підприємців у селах

На такі поступки, за словами міністерки економіки Юлії Свириденко, було декілька причин:

  • Доходи ФОПів у селах значно менші, аніж у містах, а в умовах карантину вони ще більше знизились.
  • Витрати на придбання реєстраторів розрахункових операцій стануть додатковим фінансовим навантаженням для сільских підприємців, що матиме негативні наслідки для малого бізнесу.
  • Крім того, використовувати програмні РРО як альтернативу у селах можуть далеко не всі: немає рівномірного покриття швидкісним інтернетом.

Тому уряд вирішив підтримати таких підприємців, щоб вони не закривали бізнес і не звільняли працівників,
– пояснює міністерка.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року використання РРО буде обов'язковим для всіх платників єдиного податку 2 – 4 груп, які здійснюють готівкові розрахунки.