Обов'язкові касові апарати скасують для ФОПів, які торгують у роздріб на території сіл усіма товарами, окрім підакцизних. При цьому річний обсяг їхніх розрахункових операцій не може перевищувати 167 мінімальних зарплат (у 2022 році – 1 085 500 гривень).
Читайте також Електронні документи: як працювати агросектору – кейс OптімусАгро Трейд
Чому РРО скасували для підприємців у селах
На такі поступки, за словами міністерки економіки Юлії Свириденко, було декілька причин:
- Доходи ФОПів у селах значно менші, аніж у містах, а в умовах карантину вони ще більше знизились.
- Витрати на придбання реєстраторів розрахункових операцій стануть додатковим фінансовим навантаженням для сільских підприємців, що матиме негативні наслідки для малого бізнесу.
- Крім того, використовувати програмні РРО як альтернативу у селах можуть далеко не всі: немає рівномірного покриття швидкісним інтернетом.
Тому уряд вирішив підтримати таких підприємців, щоб вони не закривали бізнес і не звільняли працівників,
– пояснює міністерка.
Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року використання РРО буде обов'язковим для всіх платників єдиного податку 2 – 4 груп, які здійснюють готівкові розрахунки.