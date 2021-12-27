Обов'язкові касові апарати скасують для ФОПів, які торгують у роздріб на території сіл усіма товарами, окрім підакцизних. При цьому річний обсяг їхніх розрахункових операцій не може перевищувати 167 мінімальних зарплат (у 2022 році – 1 085 500 гривень).

Читайте також Електронні документи: як працювати агросектору – кейс OптімусАгро Трейд

Чому РРО скасували для підприємців у селах

На такі поступки, за словами міністерки економіки Юлії Свириденко, було декілька причин:

Доходи ФОПів у селах значно менші, аніж у містах, а в умовах карантину вони ще більше знизились.

Витрати на придбання реєстраторів розрахункових операцій стануть додатковим фінансовим навантаженням для сільских підприємців, що матиме негативні наслідки для малого бізнесу.

Крім того, використовувати програмні РРО як альтернативу у селах можуть далеко не всі: немає рівномірного покриття швидкісним інтернетом.

Тому уряд вирішив підтримати таких підприємців, щоб вони не закривали бізнес і не звільняли працівників,

– пояснює міністерка.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року використання РРО буде обов'язковим для всіх платників єдиного податку 2 – 4 груп, які здійснюють готівкові розрахунки.