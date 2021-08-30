Десятки мільярдів доларів: вперше стало відомо скільки заробляє Google Play
Джерело:Gizchina
Фінансові показники прибутків IT-гіганта Google, що входить в холдинг Alphabet, від магазину додатків Google Play вперше були розкриті в рамках чергової антимонопольної справи. Витік інформації із судових протоколів підтвердив десятки мільярдів доларів виторгу завдяки платформі Google Play.
Декілька штатів США подали антимонопольні звинувачення проти Google. Претензії стосуються політики компанії, яка регулює роботу платформи Google Play.
До теми Амбітні плани Apple: чи зможе виробник iPhone потіснити Google у новій сфері
Зокрема, сторонні розробники додатків для Android незадоволені тим, що Google зобов'язує використовувати власні платіжні інструменти при продажу підписок і контенту і стягує комісію до 30% з продажів.
Мільярди прибутку та висока рентабельність Google Play
Згідно з документами, розсекреченими в рамках антимонопольного розгляду, тільки у 2019 році магазин додатків Google Play отримав виторг у розмірі 11,2 мільярда доларів.
При цьому валовий прибуток склав 8,5 мільярда доларів, а операційний прибуток – приблизно 7 мільярдів доларів. Рентабельність операційного прибутку платформи Google Play за підсумками 2019 року перевищила 62%.
Зазначені фінансові показники стосуються не лише продажу власне мобільних додатків, а й також реклами, яку компанія інтегрує у платформу Google Play. За оцінками аналітиків, цього року Google може отримати понад 200 мільярдів доларів доходу від реклами.
Це цікаво 10 років Apple без Стіва Джобса: історія успіху Тіма Кука
Судові позови, штрафи та скандали Google
- в ході розгляду судової справи Epic Games проти Google стало відомо, що остання виплачувала компаніям-виробникам смартфонів значні суми коштів, аби вони не встановлювали на свої вироби магазини додатків від сторонніх розробників, надаючи перевагу Google Play.
- антимонопольний регулятор Франції наклав на Google штрафні санкції за порушення авторських прав. Загальний розмір штрафу, який Google має сплатити до 13 вересня 2021 року, становить майже 600 мільйонів доларів. У випадку несплати, буде застосована додаткова штрафна пеня у розмірі близько 1 мільйона доларів за кожен день протермінування.
- у квітні 2021 року розробники програмного забезпечення поскаржились Конгресу США на дії технологічних компанії Apple і Google. Зі слів розробників додатків вони стали обєктом залякування цих компаній при спробі критики останніх у зловживанні монопольним становищем.
- Google також звинувачували у незаконному відстеженні користувачів Android-смартфонів, за допомогою рекламних інструментів.
- були у Google також й суперечки з українськими регуляторами ринку. У квітні 2021 року Google за неподання у встановлений строк інформації на вимогу Антимонопольного комітету України, було оштрафовано на 1 мільйон гривень.