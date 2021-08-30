Десятки мільярдів доларів: вперше стало відомо скільки заробляє Google Play

Фінансові показники прибутків IT-гіганта Google, що входить в холдинг Alphabet, від магазину додатків Google Play вперше були розкриті в рамках чергової антимонопольної справи. Витік інформації із судових протоколів підтвердив десятки мільярдів доларів виторгу завдяки платформі Google Play.

Декілька штатів США подали антимонопольні звинувачення проти Google. Претензії стосуються політики компанії, яка регулює роботу платформи Google Play.

До теми Амбітні плани Apple: чи зможе виробник iPhone потіснити Google у новій сфері

Зокрема, сторонні розробники додатків для Android незадоволені тим, що Google зобов'язує використовувати власні платіжні інструменти при продажу підписок і контенту і стягує комісію до 30% з продажів.

Мільярди прибутку та висока рентабельність Google Play

Згідно з документами, розсекреченими в рамках антимонопольного розгляду, тільки у 2019 році магазин додатків Google Play отримав виторг у розмірі 11,2 мільярда доларів.

При цьому валовий прибуток склав 8,5 мільярда доларів, а операційний прибуток – приблизно 7 мільярдів доларів. Рентабельність операційного прибутку платформи Google Play за підсумками 2019 року перевищила 62%.

Зазначені фінансові показники стосуються не лише продажу власне мобільних додатків, а й також реклами, яку компанія інтегрує у платформу Google Play. За оцінками аналітиків, цього року Google може отримати понад 200 мільярдів доларів доходу від реклами.

Це цікаво 10 років Apple без Стіва Джобса: історія успіху Тіма Кука

Судові позови, штрафи та скандали Google