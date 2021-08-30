Декілька штатів США подали антимонопольні звинувачення проти Google. Претензії стосуються політики компанії, яка регулює роботу платформи Google Play.

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Зокрема, сторонні розробники додатків для Android незадоволені тим, що Google зобов'язує використовувати власні платіжні інструменти при продажу підписок і контенту і стягує комісію до 30% з продажів.

Мільярди прибутку та висока рентабельність Google Play

Згідно з документами, розсекреченими в рамках антимонопольного розгляду, тільки у 2019 році магазин додатків Google Play отримав виторг у розмірі 11,2 мільярда доларів.

При цьому валовий прибуток склав 8,5 мільярда доларів, а операційний прибуток – приблизно 7 мільярдів доларів. Рентабельність операційного прибутку платформи Google Play за підсумками 2019 року перевищила 62%.

Зазначені фінансові показники стосуються не лише продажу власне мобільних додатків, а й також реклами, яку компанія інтегрує у платформу Google Play. За оцінками аналітиків, цього року Google може отримати понад 200 мільярдів доларів доходу від реклами.

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