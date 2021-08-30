Декілька штатів США подали антимонопольні звинувачення проти Google. Претензії стосуються політики компанії, яка регулює роботу платформи Google Play.
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Зокрема, сторонні розробники додатків для Android незадоволені тим, що Google зобов'язує використовувати власні платіжні інструменти при продажу підписок і контенту і стягує комісію до 30% з продажів.
Мільярди прибутку та висока рентабельність Google Play
Згідно з документами, розсекреченими в рамках антимонопольного розгляду, тільки у 2019 році магазин додатків Google Play отримав виторг у розмірі 11,2 мільярда доларів.
При цьому валовий прибуток склав 8,5 мільярда доларів, а операційний прибуток – приблизно 7 мільярдів доларів. Рентабельність операційного прибутку платформи Google Play за підсумками 2019 року перевищила 62%.
Зазначені фінансові показники стосуються не лише продажу власне мобільних додатків, а й також реклами, яку компанія інтегрує у платформу Google Play. За оцінками аналітиків, цього року Google може отримати понад 200 мільярдів доларів доходу від реклами.
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Судові позови, штрафи та скандали Google
- в ході розгляду судової справи Epic Games проти Google стало відомо, що остання виплачувала компаніям-виробникам смартфонів значні суми коштів, аби вони не встановлювали на свої вироби магазини додатків від сторонніх розробників, надаючи перевагу Google Play.
- антимонопольний регулятор Франції наклав на Google штрафні санкції за порушення авторських прав. Загальний розмір штрафу, який Google має сплатити до 13 вересня 2021 року, становить майже 600 мільйонів доларів. У випадку несплати, буде застосована додаткова штрафна пеня у розмірі близько 1 мільйона доларів за кожен день протермінування.
- у квітні 2021 року розробники програмного забезпечення поскаржились Конгресу США на дії технологічних компанії Apple і Google. Зі слів розробників додатків вони стали обєктом залякування цих компаній при спробі критики останніх у зловживанні монопольним становищем.
- Google також звинувачували у незаконному відстеженні користувачів Android-смартфонів, за допомогою рекламних інструментів.
- були у Google також й суперечки з українськими регуляторами ринку. У квітні 2021 року Google за неподання у встановлений строк інформації на вимогу Антимонопольного комітету України, було оштрафовано на 1 мільйон гривень.