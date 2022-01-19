Держрегулювання цін: бізнес попередив, що деякі товари можуть зникнути з прилавків

Представники українського бізнесу закликали владу не впроваджувати ручне управління бізнес-процесами і скасувати постанову про обмеження торгової націнки на окремі категорії товарів.

Відповідне звернення Європейська бізнес асоціація (EBA) надіслала на адресу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Мінекономіки і Мінагрополітики. Якщо держава не зможе ухвалити таке рішення, підприємці просять бодай відтермінувати впровадження держрегулювання до 1 березня 2022 року.

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Бізнес не готовий до державного регулювання цін

Представники Європейської бізнес асоціації висловили занепокоєння, оскільки обмеження потребують адаптації внутрішніх процесів, а також внесення змін у договори з постачальниками, що гарантувало б безперервне забезпечення споживачів соціально значимими товарами.

Постанова Кабміну, за словами представників бізнесу, не передбачає перехідного періоду, щоб галузь могла повністю підготуватись до змін. В асоціації попередили, що це може спричинити тимчасове призупинення реалізації деяких продуктів, доки усі процеси роздрібної торгівлі і ціноутворення не будуть налагоджені.

Крім того, в EBA попросили про додаткові пояснення щодо визначення "оптово-відпускні ціни на товар", як правильно вираховувати рівень надбавки у 10%, а також конкретизувати перелік товарів, які підпадають під держрегулювання.

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Нагадаємо, що раніше Кабмін оголосив про введення державного регулювання цін на низку соціально значимих товарів. До списку потрапили 30 позицій, у тому числі борошно, батон, яловичина, свинина, олія соняшникова, цукор, морква, картопля тощо. Граничний рівень надбавки на ці та інші товари не може перевищувати 10% під час дії карантину.

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