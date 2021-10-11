Більша частина фільмування відбувалася у Києві влітку 2020 року. На великі екрани стрічка вийшла 30 липня 2021 року. Стрічку переглянули понад 40 мільйонів разів. При цьому компанія Netflix стурбована несплатою зі сторони України, хоча самими зйомками в Києві задоволена.

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Ми п’ять років доводили ринку, що знімати в Україні можна і потрібно,

– говорить гендиректорка Star Media Ольга Пантелеймонова.

За словами віцепрезидента Star Media Юрія Артеменко, це перший досвід роботи стримінгу в Україні.

Яку систему кеш-рибейтів пропонує Україна У жовтні 2019 року Україна узаконила кеш‑рибейти – відшкодування виробничих витрат іноземним продюсерам. Студії знімають в Україні кіно, а держава повертає їм частину витрачених грошей.

Для кінокомпаній кеш‑рибейт – важливий елемент бізнес‑плану, каже Пантелеймонова. За інформацією Forbes, компанія може брати кредити на виробництво і бути впевненою, що в кінці зйомок у неї будуть гроші, аби розплатитися з банками. Після ухвалення закону Україна з’явилася у списку країн, готових працювати з іноземними продюсерами.

За оцінкою Американської асоціації кінокомпаній, обсяг світового ринку кіновиробництва у 2019 році перевищив 100 мільярдів доларів. У 2020 році тільки Netflix витратив на виробництво фільмів 11,8 мільярдів доларів.

"Після завершення зйомок іноземна компанія повинна подати заявку в Держкіно на відшкодування коштів. У державних аудиторів є півтора місяця на перевірку виробничих витрат, а у Держкіно – ще 40 днів, аби перевірити картину на відповідність критеріям культурного тесту та ухвалити рішення про виплату. Виробник може розраховувати на компенсацію 25 % витрат, якщо зйомки в Україні тривали певну кількість днів, було використано українські локації й павільйони, залучалися українські актори й фахівці. Додатково можна отримати 5% за наявність українського культурного наративу у фільмі. Після цього держава протягом трьох місяців має перерахувати гроші", – пише Forbes.

За словами директорки Української кіноакадемії Анни Мачух, є країни, де ставка 30 % і вище, але цього достатньо, щоб зацікавити великі компанії.

Цікаво. Виплат від України чекають ще три французькі проєкти від Apple Tree Vision: серіал про космос "Інфініті", друга частина комедії "Блискучі креветки" та історична драма про єврейське містечко перед початком війни "ШТТЛ".

Що відомо про фільм "Останній найманець" із Ван Дамом

У добірці Netflix "10 найкращих і найпопулярніших фільмів" стрічка "Останній найманець" займає перше місце. І все через те, що фільм зібрав найбільшу кількість переглядів у світі, зокрема, у Франції, Німеччині та Україні.

За сюжетом головний герой Ван Дам, ексагент французької секретної служби, мусить забути про свій начебто спокійний пенсійний вік і терміново повернутися у Францію. Адже, там живе його син, якого звинувачують у незаконній торгівлі зброєю й наркотиками. Ван Дам має не тільки врятувати сина, а й "розв’язати" заплутану історію політичних інтриг у країні.

"Останній найманець" 2021: дивіться відео

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Цікаві факти про зйомки фільму в Києві

Знімальний процес відбувався у двох київських готелях Premier Palace та Fairmont, на вулиці Костянтинівській, у нічному клубі Tootsie та інших місцях міста. Адже, ці місця найбільше мають схожість із Парижем. Спеціально для зйомок "Останнього найманця" магазин "Сільпо" на вулиці Ярославській 56А перейменували на Votre Marche.

Я пам'ятаю наше спілкування з Netflix у квітні – травні 2020-го у Zoom, тоді мало хто вірив, що це можливо. За сюжетом, усі дії в картині відбуваються у Франції, але майже все це знято в Україні,

– коментує Влад Ряшин, один із творців Apple Tree Vision, президент Star Media.



Зйомки фільму "Останній найманець" у Києві / Фото Кіноріуму

Більша частина фільмування проходила в Києві влітку 2020 року. До речі, знімальним процесом займалася українська команда.

В Україні ми відкрили для себе дуже професійний ресурс технічних співробітників. У результаті й ми, і Netflix задоволені співпрацею,

– зазначає продюсер і співзасновник компанії Apple Tree Vision Жан-Шарль Леві.

Більшість відгуків до фільму схвальні. Зокрема, The LA Times стверджує, що сюжет йде повним ходом, а гумор – одна із сильних сторін фільму.