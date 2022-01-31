Державний банк Туреччини може вийти на український ринок

Державний банк Туреччини Ziraat Bankasi зацікавлений виходом на український ринок. Керівництво компанії заявило про таку можливість під час зустрічі з урядовим офісом із залучення та підтримки інвестицій Ukraine Invest.

Під час зустрічі представники Ziraat Bankasi обговорили з Ukraine Invest інвестиційний клімат України і подальші кроки організаційно-консультативної підтримки. Наразі турецький держбанк працює у 115 пунктах на території 17 країн світу.

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Що відомо про Ziraat Bankasi Один із найбільших банків Туреччини, засновний у 1863 році. Перебуває у державній власності, головний офіс розташований в Анкарі. Володіє найбільшою мережею відділень серед банків Туреччини, яка налічує понад 1 400 торгово-сервісних точок. Станом на 2020 рік, загальні активи компанії оцінювались у понад 127 мільярдів доларів.

Додамо, що Ukraine Invest – урядова організація, створена за сприяння Кабінету Міністрів України у 2016 році. Займається залученням фінансових і технологічних ресурсів з-за кордону.

Робота офісу направлена на формування сприятливого ділового клімату, при цьому команда не ставить для себе завдань безпосередньо у грошовому вимірі, зосереджуючись, передусім, на комунікаційних кампаніях і підтримці підприємців на місцях.

Представники Ziraat Bankasi і Ukraine Invest на зустрічі / Фото фейсбук-сторінка Ukraine Invest

Повний допис Ukraine Invest:

Команда UkraineInvest зустрілася із представниками Ziraat Bank (Ziraat Bankası) Турецької Республіки, які розглядають можливість виходу банку на український ринок.

Під час зустрічі учасники обговорили інвестиційний клімат України та подальші кроки організаційно-консультативної підтримки з боку UkraineInvest для інвестиційних намірів Ziraat Bank.

Відзначимо, що Ziraat Bank є одним із найбільших банків Турецької Республіки, заснований у 1863 році. Банк працює у 115 пунктах в 17 країнах світу. До основних фінансових послуг банку входять корпоративні та роздрібні кредити, фінансування зовнішньої торгівлі та інвестицій, структурне фінансування, міжнародні перекази та казначейські операції.