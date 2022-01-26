Держава компенсуватиме українським книгарням витрати на оренду: чому це важливо

Верховна Рада прийняла законопроєкт, що передбачає фінансову підтримку української книжкової індустрії. Зокрема, книгарням компенсуватимуть витрати на оренду приміщень.

Крім того, новонародженим і громадянам, яким виповнилось 14 років, держава видаватиме сертифікати на придбання українських книжок. Ініціатива покликана розвивати ринок, що постраждав від російської експансії і карантинних обмежень.

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Про що законопроєкт

Субсидії на покриття витрат на оренду не перевищуватимуть 20% від доходу з продажу книг. Максимальна сума річної допомоги на одну книгарню становитиме 54 500 гривень для міст з населенням до 30 тисяч осіб і до 1,2 мільйона гривень для Києва.

Книгарні обласних центрів зможуть розраховувати на фінансову допомогу у щонайбільше 435 800 гривень на рік. Проте суми залежатимуть від вартості оренди нежитлових приміщень і прожиткового мінімуму.

Наразі в Україні працює близько 200 книгарень. Якщо така їхня кількість збережеться до 2023 року, коли й вступить у дію закон, середня субсидія на 1 квадратний метр складатиме 450 гривень на місяць. Тобто книгарні з приміщенням площею 100 квадратних метрів зможуть отримати близько 540 тисяч гривень на рік.

Сертифікати на придбання книг, що видаватимуться новонародженим і 14-річним, становитимуть 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Наразі це близько 750 гривень.

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Чому це важливо

Дві третини книг на українському ринку – надруковані російською мовою або завезені з Росії.

На понад 40-мільйонну Україну залишилось близько 200 книгарень. Для порівняння, у Франції, яку можна зіставити з Україною за населенням і територією, діють 3 300 книгарень,

– йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Автори додають, що якщо німець купує у середньому 5,5 книги на рік, поляк – 2,5 книги, то в Україні такий показник становив всього 0,57 книги до початку пандемії.

До слова, державна програма має на меті збільшити кількість українських книгарень у 4 – 5 разів за 5 років. Очікується, що обсяг україномовного книжкового ринку зросте втричі, а асортимент – вдвічі.

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