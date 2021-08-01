Перед тим як піти на канікули з 16 липня до 7 вересня, народні депутати прийняли в першому читанні урядовий законопроєкт №5600, який збільшить податки й перекриє схеми ухилення від них.
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Ініціатор закону міністр фінансів Сергій Марченко каже, що основні зміни торкнуться великого бізнесу. Однак не все так гладко: 230 депутатів внесли 11 314 правок. Більшість із них – від "Слуги народу", ОПЗЖ та самовисуванців.
Хто у лідерах за кількістю внесених правок
За підрахунками Forbes, 52% правок внесли депутати зі "Слуги народу", нардепи з ОПЗЖ стали авторами та співавторами 50% правок, самовисуванці – 44%, із "Батьківщини" – 15%, "Європейської солідарності" – 8%, Опозиційного блоку – 7%, "Голосу" – 4%.
Найбільшу кількість колективних пропозицій, за підрахунками Forbes, внесла група нардепів з ОПЗЖ. Серед основних авторів: Анатолій Бурмич – 1562 зауважень, Дмитро Ісаєнко – 1474, Олександр Фельдман – 1429, Наталія Приходько – 584, Олександра Лукашева – 544 та Володимир Мороз – 448.
Найбільшу кількість персональних правок внесли Михайло Цимбалюк – 389 ("Батьківщина"), Михайло Бондар – 357 ("Європейська солідарність") та Андрій Пузійчук – 331 ("Батьківщина"). Найбільше правок серед "слуг народу" – 291 – внесла Галина Янченко. Загалом, лише 48 депутатів подали понад 100 правок і тільки 10 із них значаться авторами понад 300 правок.
Депутати вкрай активні у внесенні правок в податковий законопроєкт / Фото Getty Images
Щонайменше половина правок – "парламентський спам"
Принаймні половина з понад 11 000 правок мають ознаки так званого "парламентського спаму", коли зауваження є ідентичними з іншими, різняться кількома словами, цифрами або просто містять орфографічні чи стилістичні зміни.
Зокрема, нардепи з ОПЗЖ Бурміч, Ісаєнко та Фельдман подали у співавторстві одразу три ідентичні пропозиції: додати до назви фразу "щодо забезпечення непомірного навантаження на економіку України". Різниця між ними лише в порядку імен авторів.
Депутати діють в інтересах олігархів, і хочуть заблокувати реформаторський законопроєкт, – Данило Гетманцев
Внесення такої кількості зауважень до законопроєкту – це спроба депутатів заблокувати прийняття реформаторського закону, щоб великий бізнес платив менше податків, переконаний Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з оподаткування.
Данило Гетманцев впевний у тому, що депутати діють в інтересах олігархів / Фото "Слуга Народу"
Зрозуміло, що колеги керуються не тільки альтруїстичними мотивами ігор у політиканство. Затягування розгляду податкового законопроєкту залишає мільярди в кишенях великого олігархічного бізнесу,
– каже Гетманцев, який сам подав 121 правку.
Як планують боротись із "парламентаристами-спамерами"
Аби протидіяти зловживанням "парламентських спамерів", зі слів Данила Гетманцева, президентська партія вже з нового сесійного сезону у вересні готується застосовувати до депутатів "антиспам-процедури".
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Група депутатів зі "Слуги народу", у тому числі голова фракції Давід Арахамія та голова партії Олександр Корнієнко, 21 липня зареєстрували проєкт закону №5813, який має внести зміни до регламенту реєстрації правок. За ним аби внести постанову до проголосованого законопроєкту, необхідно зібрати підписи 45 депутатів із різних фракцій та груп. На сьогодні в парламенті є п’ять фракцій.
Законопроєкт покликаний не допускати "постановчого спаму" в парламенті, який опозиція використовує для блокування важливих реформ. Це буде непросто, але ми лобіюватимемо його прийняття вже у вересні,
– заявив голова партії "Слуги народу" Олександр Корнієнко.