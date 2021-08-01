Перед тим як піти на канікули з 16 липня до 7 вересня, народні депутати прийняли в першому читанні урядовий законопроєкт №5600, який збільшить податки й перекриє схеми ухилення від них.

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Ініціатор закону міністр фінансів Сергій Марченко каже, що основні зміни торкнуться великого бізнесу. Однак не все так гладко: 230 депутатів внесли 11 314 правок. Більшість із них – від "Слуги народу", ОПЗЖ та самовисуванців.

Хто у лідерах за кількістю внесених правок

За підрахунками Forbes, 52% правок внесли депутати зі "Слуги народу", нардепи з ОПЗЖ стали авторами та співавторами 50% правок, самовисуванці – 44%, із "Батьківщини" – 15%, "Європейської солідарності" – 8%, Опозиційного блоку – 7%, "Голосу" – 4%.

Найбільшу кількість колективних пропозицій, за підрахунками Forbes, внесла група нардепів з ОПЗЖ. Серед основних авторів: Анатолій Бурмич – 1562 зауважень, Дмитро Ісаєнко – 1474, Олександр Фельдман – 1429, Наталія Приходько – 584, Олександра Лукашева – 544 та Володимир Мороз – 448.

Найбільшу кількість персональних правок внесли Михайло Цимбалюк – 389 ("Батьківщина"), Михайло Бондар – 357 ("Європейська солідарність") та Андрій Пузійчук – 331 ("Батьківщина"). Найбільше правок серед "слуг народу" – 291 – внесла Галина Янченко. Загалом, лише 48 депутатів подали понад 100 правок і тільки 10 із них значаться авторами понад 300 правок.

Депутати вкрай активні у внесенні правок в податковий законопроєкт / Фото Getty Images

Щонайменше половина правок – "парламентський спам"

Принаймні половина з понад 11 000 правок мають ознаки так званого "парламентського спаму", коли зауваження є ідентичними з іншими, різняться кількома словами, цифрами або просто містять орфографічні чи стилістичні зміни.

Наприклад, 18 народних депутатів просять правками змінити назву законопроєкту "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", скоротивши її або доповнивши словами про адміністрування, ставки тощо.

Зокрема, нардепи з ОПЗЖ Бурміч, Ісаєнко та Фельдман подали у співавторстві одразу три ідентичні пропозиції: додати до назви фразу "щодо забезпечення непомірного навантаження на економіку України". Різниця між ними лише в порядку імен авторів.

Депутати діють в інтересах олігархів, і хочуть заблокувати реформаторський законопроєкт, – Данило Гетманцев

Внесення такої кількості зауважень до законопроєкту – це спроба депутатів заблокувати прийняття реформаторського закону, щоб великий бізнес платив менше податків, переконаний Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з оподаткування.

Данило Гетманцев впевний у тому, що депутати діють в інтересах олігархів / Фото "Слуга Народу"

Зрозуміло, що колеги керуються не тільки альтруїстичними мотивами ігор у політиканство. Затягування розгляду податкового законопроєкту залишає мільярди в кишенях великого олігархічного бізнесу,

– каже Гетманцев, який сам подав 121 правку.

Як планують боротись із "парламентаристами-спамерами"

Аби протидіяти зловживанням "парламентських спамерів", зі слів Данила Гетманцева, президентська партія вже з нового сесійного сезону у вересні готується застосовувати до депутатів "антиспам-процедури".

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Група депутатів зі "Слуги народу", у тому числі голова фракції Давід Арахамія та голова партії Олександр Корнієнко, 21 липня зареєстрували проєкт закону №5813, який має внести зміни до регламенту реєстрації правок. За ним аби внести постанову до проголосованого законопроєкту, необхідно зібрати підписи 45 депутатів із різних фракцій та груп. На сьогодні в парламенті є п’ять фракцій.

Законопроєкт покликаний не допускати "постановчого спаму" в парламенті, який опозиція використовує для блокування важливих реформ. Це буде непросто, але ми лобіюватимемо його прийняття вже у вересні,

– заявив голова партії "Слуги народу" Олександр Корнієнко.