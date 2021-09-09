В Україні зареєстровано близько 482 тисяч підприємств у сегменті малого та середнього бізнесу, власницями яких є жінки, і щороку їх кількість зростає. Водночас, різноманітні дослідження показують, що близько 80% підприємиць зацікавлені у додатковому навчанні та потребують свіжих знань для ведення бізнесу під час пандемії.

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Що відомо про День жіночого підприємництва

21 вересня 2021 року учасниці заходу навчатимуться у топменеджерів та власників бізнесу, серед яких:

Маша Єфросиніна;

Віра Платонова;

Ярослава Гресь;

Андрій Здесенко;

Андрій Федорів та інші.

Програма містить воркшопи, розбір діючих бізнесів під менторством експертів, а також публічну дискусію про жіноче лідерство та стереотипи щодо нього.

Десять учасниць зможуть представити свій бізнес перед експертами у форматі elevator pitch. Це формат презентації, коли підприємець намагається продати свій бізнес потенційному інвестору за дуже короткий час.

Нагороди та як взяти участь

Переможниця отримає 250 тисяч гривень та можливість безкоштовно навчатись у Києво-Могилянській бізнес-школі, а три фіналістки проєкту здобудуть можливість пройти курс за модульною програмою з управління бізнесом.

Щоб потрапити на День жіночого підприємництва, необхідно опублікувати в інстаграмі сторіс із презентацією свого бізнесу, скориставшись спеціальною маскою, і заповнити анкету.

З-поміж всіх учасниць команда проєкту обере 150 фіналісток, які отримають квитки на День жіночого підприємництва 21 вересня у Києві.