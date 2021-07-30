День системного адміністратора: скільки заробляють такі фахівці в Україні – інфографіка

У світі в останню п'ятницю липня відзначають День системного адміністратора. Це неофіційне професійне свято, однак чимало компаній у різних країнах вітають та вшановують своїх співробітників саме у цей день.

Чим займаються системні адміністратори, що входить у їх обов'язки та скільки вони заробляють в Україні? Про це та інше – далі у матеріалі.

Читайте також Бізнес в стилі Eco, або Неочікувані переваги диджиталізації

Обов'язки системних адміністраторів

Найчастіше роботодавці вимагають від претендентів на посаду системного адміністратора вміти виконувати таку роботу:

забезпечувати швидку та своєчасну технічну підтримку;

розв'язувати проблеми, які виникають через збої у роботі обладнання, програмного забезпечення, мережі тощо;

проводити первинну діагностику обладнання;

встановлювати та оновлювати апаратне та програмне забезпечення цифрових мереж;

Зарплати фахівців в Україні

Середня заробітна плата сисадміна може відрізнятись у залежності від його кваліфікації:

середня фінансова винагорода за роботу сисадміна по Україні – близько 15 000 гривень;

сисадміни у столиці отримують від 22 000 гривень;

на 30 000 гривень можуть розраховувати фахівці, які здатні налаштувати IP-телефонію, Voip, Asterisk, працюють з обладнанням MikroTik та іншими сучасними інструментами диджиталізації.

Пропоновані рівні зарплати сисадмінів в Україні / Інфографіка grc.ua

Який досвід потрібен для працевлаштування

у галузях Service Desk або ж системного адміністрування 60% роботодавців шукають фахівців з досвідом роботи щонайменше 1 рік;

вимога мати досвід щонайменше 3 роки є у 18% вакансій на ринку, однак і зарплати тут пропоновані вищі (25 000 – 30 000 гривень);

вакансій для фахівців з досвідом роботи понад 6 років всього 6%, і це вже широкопрофільні фахівці з великим багажем знань та відповідним рівнем зарплати.

Бажаний досвід роботи сисадміна / Інфографіка grc.ua

Вимоги до системних адміністраторів

Не враховуючи посаду та кваліфікацію кандидата, вимоги до фахівців такі:

обов'язкові навички роботи з Windows 7 у 43% роботодавців;

досвід налаштування персональних комп'ютерів – 38%;

досвід адміністрування мережевого обладнання та робота з офісною технікою – 33%.

Основні навички сисадміна / Інфографіка grc.ua