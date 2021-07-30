День системного адміністратора: скільки заробляють такі фахівці в Україні – інфографіка
Джерело:ain.ua
У світі в останню п'ятницю липня відзначають День системного адміністратора. Це неофіційне професійне свято, однак чимало компаній у різних країнах вітають та вшановують своїх співробітників саме у цей день.
Чим займаються системні адміністратори, що входить у їх обов'язки та скільки вони заробляють в Україні? Про це та інше – далі у матеріалі.
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Обов'язки системних адміністраторів
Найчастіше роботодавці вимагають від претендентів на посаду системного адміністратора вміти виконувати таку роботу:
- забезпечувати швидку та своєчасну технічну підтримку;
- розв'язувати проблеми, які виникають через збої у роботі обладнання, програмного забезпечення, мережі тощо;
- проводити первинну діагностику обладнання;
- встановлювати та оновлювати апаратне та програмне забезпечення цифрових мереж;
Зарплати фахівців в Україні
Середня заробітна плата сисадміна може відрізнятись у залежності від його кваліфікації:
- середня фінансова винагорода за роботу сисадміна по Україні – близько 15 000 гривень;
- сисадміни у столиці отримують від 22 000 гривень;
- на 30 000 гривень можуть розраховувати фахівці, які здатні налаштувати IP-телефонію, Voip, Asterisk, працюють з обладнанням MikroTik та іншими сучасними інструментами диджиталізації.
Пропоновані рівні зарплати сисадмінів в Україні / Інфографіка grc.ua
Який досвід потрібен для працевлаштування
- у галузях Service Desk або ж системного адміністрування 60% роботодавців шукають фахівців з досвідом роботи щонайменше 1 рік;
- вимога мати досвід щонайменше 3 роки є у 18% вакансій на ринку, однак і зарплати тут пропоновані вищі (25 000 – 30 000 гривень);
- вакансій для фахівців з досвідом роботи понад 6 років всього 6%, і це вже широкопрофільні фахівці з великим багажем знань та відповідним рівнем зарплати.
Бажаний досвід роботи сисадміна / Інфографіка grc.ua
Вимоги до системних адміністраторів
Не враховуючи посаду та кваліфікацію кандидата, вимоги до фахівців такі:
- обов'язкові навички роботи з Windows 7 у 43% роботодавців;
- досвід налаштування персональних комп'ютерів – 38%;
- досвід адміністрування мережевого обладнання та робота з офісною технікою – 33%.
Основні навички сисадміна / Інфографіка grc.ua