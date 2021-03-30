"Не помиляється той, хто спить": найцікавіше про засновника IKEA у його день народження

Інгвар Кампрад – шведський підприємець та засновник компанії IKEA. Він зробив те, що нікому не вдавалося. Завдяки його старанням майже у кожного з'явилася можливість жити у гарному та стильному будинку. Однак по-справжньому великим його зробили не гроші, а власні переконання.

Шведський мільярдер, якому сьогодні виповнилося б 95 років, ніколи не вчився в університеті, адже страждав на дислексію. В школі викладачі довго не могли навчити його читати. Однак нині історію його компанії ІКЕА, вивчають у багатьох навчальних закладах Європи.

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Сімейство Кампрад

В історії сімейства Кампрад був не тільки успіх, а й десятиліття каторжних робіт, нищівні поразки та трагедії. У 1897 році ферма, якою володів дід майбутнього мільярдера, збанкрутувала. Глава сім'ї не зміг заплатити заставу і покінчив життя самогубством.

Справу вдалося врятувати бабусі Інгвара. Своїм прикладом вона навчила онука, що силою волі та працею можна перемогти будь-які обставини.



Інгвар Кампрад / Фото techworm

Перший заробіток був у дитинстві

У п'ятирічному віці Інгвара вразила розповідь про життя шведського "сірникового короля" Івара Крюгера. Натхнений хлопчик умовив свого дядька привезти йому зі Стокгольма сотню сірникових коробок, які згодом продав у сусідньому селі.

Потім він розширив асортимент, почав продавати:

великодні листівки;

олівці;

спійману власноруч рибу;

зібрану в лісі брусницю.

Я досі пам'ятаю те приємне відчуття, яке пережив, коли отримав свій перший прибуток. Тоді мені було не більше ніж 5 років,

– розповів Інгвар Кампрад.

Бабуся була постійним покупцем

Одним з перших та постійних покупців майбутнього мільярдера була бабуся. Вона все життя зберігала все, що придбала в онука.

Протягом 15 років батько Інгвара відкладав гроші на освіту сина. Коли Інгвару виповнилося 17 років, Феодор Кампрад подарував йому накопичені гроші на навчання в інституті. Однак хлопчик вирішив розпорядитися грошима по-своєму.

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ІКЕА підприємець заснував у 17 років

У 1943 році Кампрад зробив найважливіший крок у своєму житті: 17-річний підприємець зареєстрував компанію "Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd", тепер відому всьому світові як ІКЕА.

Назва торгової марки складається з імені засновника, назви ферми його батька, яка розташовувалась в передмісті Агуннарюд. У самій Швеції над торговою маркою IKEA можуть і пожартувати, адже зі шведської мови слово можна перекласти як "тимчасово немає в продажу".



Компанію підприємець відкрив у 17 років / Фото pexels.com

Спочатку Інгвар продавав всяку дрібницю – від канцелярського приладдя до панчох. Весь бізнес молодий підприємець розмістив в старому сараї на території сімейної ферми: тут був і склад, і офіс, і кабінет, куди приходили періодично його постійні покупці обміняти товар або зробити замовлення.

Успіх IKEA

Наприкінці 1940-х років Європа почала оговтуватися від війни. Цілі міста були зруйновані, люди починали життя майже з нуля. Почало виникати питання про купівлю меблів. Чуйний Кампрад вловив цю потребу. У 1947 році Інгвар випадково натрапив на столярну майстерню місцевого умільця, тоді асортимент IKEA поповнився:

стільцями;

столами;

комодами;

канапками;

кріслами.

У 1951 році IKEA випустила свій перший каталог. Згодом це рішення стало справжньою знахідкою. Зараз фірмові каталоги регулярно отримують жителі багатьох міст світу, а їх загальний тираж досягає 120 мільйонів екземплярів на рік.

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Як виникла ідея "розпилювати" меблі

У 1956 році компанії прийшла ідея продавати меблі у розібраному вигляді. Все через один випадок зі співробітником Гіллісом Лундгреном. Він хотів запхати в машину великий кухонний стіл. Зневірившись, він врешті-решт не витримав та запропонував напарнику: "Давай відріжемо йому ноги!".

Відпилювати ніжки, звичайно, не стали, але готовий стіл акуратно розібрали. Згодом це відкриття дозволило заощадити мільярди доларів компанії.

Спроєктувати стіл, який буде коштувати 1000 доларів, дуже просто. Однак зробити стіл за 50 доларів – під силу тільки найкращим,

– казав Кампрад.

Меблевий супермаркет

Свій перший магазин Кампрад відкрив в 1958 році у шведському містечку Ельмхульт, де проживало всього 8 тисяч людей. Через 3 роки під час поїздки в США Інгвар зайшов до магазину самообслуговування. Побачене нагадало йому якусь спортивну гру.

"Покупці переміщалися по величезному залу, як по стадіону. Вони з візками самі набирали та складали товари, а потім везли покупки до своїх автомобілів", – зауважив засновник компанії.

Чоловіка це настільки вразило, що він відкрив аналогічний власний меблевий супермаркет. Також запозичив і дизайн, взявши за основу будівлю Музею сучасного мистецтва Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорку.



Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорку / Фото russiantouramerica

Наразі компанія налічує понад 1,5 тисячі магазинів у 50 країнах світу, зокрема й в Україні. Свою історію успіху Кампрад пояснював дуже просто.

"Коли ви працюєте і не відчуваєте завзятого ентузіазму, вважайте, що принаймні ваше життя пішло нанівець. Головне в управлінні – це любов. Якщо ви не зможете завоювати симпатії людей, ви не зможете нічого їм продати. Не помиляється тільки той, хто спить", – запевнив Кампрад.

Він був досить практичною та ощадливою людиною:

літав економ-класом;

у його будинку стояли старі меблі виключно з IKEA.

В одному з інтерв'ю Кампрад зізнався, що автомобілю, яким він користується, вже понад 15 років.

Гроші псують людину. Вони повинні використовуватися, як ресурси для інвестицій, а не як засіб задоволення власних примх,

– висловився Кампрад.

За своє життя чоловік заробив статок у понад 58 мільярдів доларів, який передав у спадок 3 синам. Всьому світові лишив своє творіння ІКЕА – компанію, яка зуміла перетворити цілу країну з її історією, ландшафтом, прапором та культурою у найвідоміший бренд.

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