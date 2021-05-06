Бренди зі Львова, що підкорили Україну

У Львові святкують День міста! За останні десятиліття Львів став місцем народження брендів, що за короткий проміжок часу стали відомі по всій Україні та за її межами.

Львів – не лише старовинне місто, де у повітрі смачно пахне кавою та шоколадом. Місто багате талантами, які завдяки впевності у своїх силах та відданості справі змогли створити бренди, успіх яких не дає спокою їх конкурентам.

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Світоч

Львівська кондитерська фабрика "Світоч", яка із 1998 року входить до складу групи компаній Nestle S.A., позиціонує себе як одне із найстаріших підприємств в кондитерській галузі України.

Генеральний директор – Гузей Ярослав.

Чистий прибуток АТ ЛКФ "Світоч" у 2019 році – понад 127 мільйонів гривень.

Загалом на підприємстві працює понад 1000 осіб.

Логотип АТ ЛКФ "Світоч" / Фото Nestle

Як з'явився бренд "Світоч" Історично та брендово фабрика пов ' язує себе із тим фактом, що у 1882 році італійський кондитер Маурісіо Брандштадтер заснував у Львові власну "цукерню", яка пізніше отримала назву "Бранка". Сучасна назва бренду – "Світоч" з'явилась у 1962 році за часів СРСР.





Головний вхід на фабрику "Світоч" у Львові / Фото 032.ua

Після запуску на фабриці нової лінії з виробництва кавових стіків Nescafe у 2009 році "Світоч" з місцевої кондитерської фабрики перетворився у регіональний виробничий центр Nestle з кондитерського виробництво та кави. За інформацією компанії, близько 70% сировини для виготовлення солодощів саме українського виробництва.





Асортимент фабрики "Світоч" / Фото ЛМР

За підтримки бренду "Світоч" з 2006 року у Львові щорічно проводиться свято шоколаду.

Львівська пивоварня

Заснована у 1715 році, найстаріше в Україні промислове підприємство з виробництва пива.

Директор – Олійнічук Олексій.

Потужність Львівського пивоварного заводу складає 208 мільйонів літрів на рік.

Кількість працівників на заводі – понад 250 осіб.

Головна брама пивоварні / Фото Carlsberg Ukraine

Що відомо про історію Львівської пивоварні За часів СРСР пивоварня була одним із найпотужніших виробників пива в УРСР та мала назву "Колос". У 1993 році підприємство було приватизовано, після чого пивоварня стала відкритим акціонерним товариством "Акціонерна фірма "Колос". У 1999 році увійшла до складу однієї з найбільших пивоварних компаній світу Baltic Beverages Holding, а зараз – Carlsberg Group.

З нагоди 290-річчя від дня заснування Львівської броварні у 2005 році у Львові відкрито перший в Україні музей пивоваріння.

Приміщення "Львіварні" – єдиного музейно-культурного комплексу пивної історії в Україні / Фото Lvivarnya

У вересні 2006 року в рамках святкування 750-річчя від дня заснування Львова на території Львівської броварні було встановлено найвищу у світі пивну колону. Наповнена пивом "Львівське Легенда" вежа мала висоту 4,7 метра та об'єм 193,5 літрів. Досягнення зареєстроване у "Книзі рекордів України".

Логотип торгової марки "Львівське" / Фото Wikipedia

Лімо

Приватне акціонерне товариство "Львівський холодокомбінат" – одне із найстарших підприємств в Україні, що займається виробництвом та реалізацією морозива, а також заморожених напівфабрикатів.

Рік заснування – 1942.

Власником ПрАТ "Львівський холодокомбінат" є колишній кримінальний авторитет Богдан Копитко. Голова правлiння – Халак Володимир Романович.

За даними фінансової звітності, за 2020 рік компанія заробила майже 251 мільйон гривень чистого прибутку.





Логотип ТМ "ЛІМО" / Фото Facebook

Як у Львові почали виготовляти морозиво?​ Мало кому відомо, що появі виробника холодних солодощів у Львові "посприяла" німецька окупація. У 1942 році на околиці міста німці збудували потужний холодильний комплекс площею понад 5 тисяч квадратних метрів. У холодильнику зберігали запаси із недоторканого запасу: морожені м'ясо, рибу та фрукти. І лише після війни у 1946 році на базі холодильнильного комплексу розпочали виготовляти морозиво.

На сьогодні асортимент морозива ТМ "Лімо" налічує понад видів 150 продукції.



Морозиво ТМ "Лімо" / Фото Facebook

З 2010 року ПрАТ "Львівський холодокомбінат" розпочав випуск заморожених напівфабрикатів, а саме – пельменів та вареників. У подальшому освоєно виробництво заморожених овочевих сумішей та ягід. Продукція компанії експортується у Молдову, Грузію, Азербайджан, Кувейт, Ізраїль. Асортимент ТМ "Лімо" / Фото Facebook Частка продукції ТМ "ЛІМО" у загальноукраїнському обсязі станом на кінець 2015 року становила 18%, а у західному регіоні України, де більш відома і має постійні ринки збуту, – близько 60%. Дивіться також Рейтинг 30 найкращих стартапів України у 2021 році Кормотех Найбільший виробник кормів для домашніх тварин в Україні. Рік заснування – 2003, в результаті інвестицій іншого відомого львівського бренду – дріжджового заводу "Ензим" – в розмірі 8,5 мільйонів доларів.

Співвласник та голова наглядової ради "Кормотех" – Ростислав Вовк.

Станом на 2019 рік, у компанії працює близько 650 співробітників. Продукція експортується до 19 країн.

Логотип "Кормотех" / Фото Facebook

Що відомо про "Кормотех" У 2004 році компанія вивели на український ринок перші бренди: КЛУБ 4 ЛАПИ, ГАВ!, МЯУ! У 2019 році асортимент компанії налічував вже понад 500 позицій. Компанія випускає продукцію під власними торговими марками, а також продукцію для торговельних мереж України під їхніми власними торговельними марками (для АТБ-Маркет – Cat&Go, ТМ "Своя лінія" тощо).

Асортимент кормів для тварин від "Кормотех" / Фото Dajlapu

У 2005 році відбулось офіційне відкриття першого в Україні заводу з виробництва сухих кормів для котів та собак у селі Прилбичі (Яворівський район, Львівської області).

Виробничі приміщення заводу "Кормотех" у селі Прилбичі / Фото USCC

У 2018 році компанія розпочала спорудження першого заводу закордоном – у Литві.



Завод "Кормотех" у Литві / Фото Kormotech

Зараз Kormotech — єдиний український виробник харчування для котів та собак, який входить до світового рейтингу petfood-галузі, де посідає 61 сходинку. Продукція експортується до 37 країн Європи, Північної та Південної Америки, Азії та Африки

Електрон

"Електрон" – багатогалузева корпорація із виробництва продукції науково-технічного, промислового та побутового призначення.

Рік заснування – 1918.

Президент концерну, голова правління – Бубес Юрій Григорович.

Логотип корпорації "Електрон" / Фото Investinlviv

Що виготовляє "Електрон" За радянських часів завод виготовляв не лише телевізори, а й широкого спектру деталі для військово-промислового комплексу.



"Електрон" – акціонерне товариство, акції якого зареєстровані за №1 в Україні. Сучасний "Електрон" активно розвивається як машинобудівна корпорація. У 2011 році було створено ТОВ Спільне українсько-німецьке підприємство "Електронтранс" корпорацією "Електрон", фірмою TransTec Vetschau GmbH (Німеччина) та ТОВ "Автотехнопроєкт". Велику кількість фахівців кадрового та конструкторського складу ТОВ СП "Електронтранс" було запрошено саме із знищеного російським бізнесом іншого відомого львівського бренду "Львівський автобусний завод".

На сучасному етапі розвитку машинобудівної корпорації "Електрон" виробничі потужності дозволяють виготовляти 100 трамваїв або 100 тролейбусів чи електробусів на рік.



Електрон T5L64 є першим 100% низькопідлоговим трамваєм, виготовленим в Україні / Фото Wikipedia

Продукцію львівського бренду "Електрон" можна побачити і на дорогах інших міст України.



Трамвайний вагон Електрон T5B64 в Києві / Фото Wikipedia

У вересні 2020 року концерн "Електрон", Львівська міська рада, ЛКП "Львівелектротранс" та концерн приватних перевізників "Екопастранс" підписали меморандум, яким передбачено закупівлю містом 250 електробусів, з яких 200 одиниць закуплять приватні перевізники.



Електробус "Електрон" / Фото Eltrans Electron

SoftServe

Львівська ІТ компанія, яка працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг.

Рік заснування – 1993.

Голова Ради директорів компанії – Ярослав Любінець.

За даними Forbes, у 2019 році виторг компанії склав 7 мільярдів гривень.



Логотип Softserve / Фото Facebook

Що варто знати про ​ SoftServe ? SoftServe є однією з найбільших компаній-розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та входить в трійку найбільших ІТ-компаній України. Понад 8000 співробітників працюють у європейських та американських офісах компанії, що розташовані у 12 країнах світу.



Головні офіси компанії можна знайти у Львові та Остіні (штат Техас, США). Розробницькі центри компанії розташовані у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Софії (Болгарія) та Вроцлаві, Білостоку, Глівіце, Варшаві (Польща).



Офіс SoftServe у місті Львів / Фото Tvoe Misto

У вересні 2020 року SoftServe пережила хакерську атаку, після якої зломники виклали на загальний огляд 13 ТБ інформації, зокрема й персональні дані співробітників компанії. Проте вересень та жовтень 2020 року стали рекордними по приросту кадрів для SoftServe. За перші два місяці осені компанія найняла понад 500 нових працівників в Україні, що є рекордним показником за всю історію компанії.





Офісні приміщення SoftServe / Фото Lviv

Для підготовки кадрів компанія запустила власні курси програмування SoftServe IT Academy.

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!FEST

Мережа концептуальних авторських ресторанів та напрямків.

Рік заснування – 2007.

Власники – Андрій Худо, Дмитро Герасімов, Юрко Назарук.

Логотип холдингу !FEST / Фото Facebook

Які заклади входять до холдингу !FEST? На сьогодні існує мережа закладів в різноманітних оригінальних стилях та форматах: ресторан "Криївка", "Дуже висока кухня", "Мазох-cafе", Відкрита кав'ярня "Діана на Ринку", Галицька жидівська кнайпа "Під Золотою Розою", ресторація-музей "Гасова лямпа", "Opera Underground", "Найдорожча ресторація Галичини", "Grand Cafe Leopolis", "Львівська майстерня шоколаду" та її крамниці, "Пструг, хліб та вино", "Дім легенд", "Пошта на Друкарській", "Львівська копальня кави", сувенірна крамниця "Львівські цяцьки", "Перша львівська грильова ресторація м'яса та справедливости", "Міська пекарня штруделів та сирників", "Реберня під Арсеналом", театр пива "Правда", "П'яна вишня", "Дзиґа", крамниця "Авіація Галичини", мережа крамниць "Два кроки від хати", мережа пекарень "Братванка".

Першим закладом мережі стала відома у Львові "Криївка", задля відкриття якої засновникам довелось навіть закладати квартири.



Ресторан "Криївка" / Фото Tvoe Misto

Окрім ресторанного бізнесу, холдинг активно займається готельним та туристичним напрямками.



Готель "!FEST" у Львові із кортенової сталі / Фото Hmarochos

Також холдинг активно просуває власний бренд одягу "Авіація Галичини".

Логотип бренду "Авіація Галичини" / Фото Aviatsiya Halychyny

Займається видавничою справою у найактивнішому видавництві українського медіапростору – "Видавництво Старого Лева".



Книгарня-кав'ярня "Видавництва Старого Лева" / Фото Mayak

Гаслом компаніїі є вислів: "Боротьба триває..."

Lviv Croissants

Національна франчайзингова мережа пекарень з монопродуктом "Круасан".

Рік заснування – 2010, старт продаж франшиз – 2015.

Засновник – Андрій Галицький.

Юридична назва "Фаст Фуд Франчайзинг Груп", ТЗОВ. Керівник – Юрій Романович Загродський.



Логотип ТМ "Lviv Croissants" / Фото Lviv Croissants

Lviv Croissants – це 103 пекарні, що працюють у 41 місті України. Компанія належить до числа найбільш успішних та впізнаваних вітчизняних франшиз. В 2016 компанія отримала міжнародну премію (за підсумками року) в номінації "Відкриття року".

Концепція мережі – продаж свіжоспечених, великих круасанів з різноманітними солодкими та ситними начинками, виготовлених з натуральних інгредієнтів.

Круасани ТМ "Lviv Croissants" / Фото Lviv Croissants

Влітку 2020 року у Черкасах відкрився перший в Україні заклад франшизи у форматі Drive.



Приміщення LC Drive у Черкасах / Фото Vycherpno

Компанія Lviv Croissants стала однією із найбільших за продажем франшиз у 2018 році серед українських компаній.

Oksana Mukha

Львівський бренд одягу, в основному популярний весільною та вечірньою модою.

Рік заснування – 2006.

Засновник – Оксана Муха, на основі сімейного бізнесу – компанії "Галвестмода".

Логотип ТМ "OKSANA MUKHA" / Фото Facebook

Як створили бренд Oksana Mukha Спершу сукні бренду купували в Польщі, Німеччині, Італії. З 2006 року модельєр почала співпрацювати з каліфорнійською компанією Diamond Bridail Gallery.



Нині відкрито бутіки у Франції, Австралії, Узбекистані, Чехії, Канаді, Литві, Італії, Польщі, Німеччині, Росії, Білорусії, Латвії, Казахстані, Естонії та інших країнах. У жовтні 2009 року Оксана Муха представила у Парижі 10 весільних моделей, 5 з яких були показані на подіумі в Луврі.

Моделі ТМ "OKSANA MUKHA" / Фото Talents Collection

На сьогодні донька Оксани Мухи – Катерина (Ялова) є офіційним обличчям компанії "Oksana Mukha".



Катерина Ялова в одязі Oksana Mukha/ Фото Moda314