Дефіцит велосипедів в Україні стрімко підняв ціни на двоколісні

За останній рік в Україні попит на продаж та прокат велосипедів збільшився у 2 – 5 разів. Відтак ціни зросли на 20 – 30%.

Про це УНН розповів Олексій Кушка, співзасновник сервісу прокату велосипедів Nexbike.

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Ажіотаж на ринку занадто великий, через те, що Китай не встигає виробляти та відвантажувати, відповідно зросла і ціна на велосипеди. Крім того, вартість виросла через підняття ціни на фрахт контейнери для перевезення, який раніше коштував 4-4,5 тисяч доларів, а зараз – близько 10 тисяч за один контейнер,

– пояснює Олексій Кушка.

Як це вплинуло на ціну

Ціна велосипеда в Україні в середньому зросла на 20-30%. Транспорт нормальної якості, за словами Кушки, коштує від 15 тисяч гривень. Трохи дешевші – 10 – 12 тисяч гривень.

Чому росте дефіцит

За словами велоексперта, в Україні, як і в усьому світі, спостерігається дефіцит велосипедів у зв'язку скороченням обсягів виробництва і складнощами з постачанням на ринок.

У Китаї вводилися обмеження через ситуацію з коронавірусом, зараз у нас є перебої з поставками, а свого виробництва в країні немає,

– сказав він.

Крім того, карантинні обмеження популяризували двоколісний транспорт в Україні і призвели до підвищеного попиту. Це стосується не тільки велосипедів, але самокатів, електросамокатів, моноколіс тощо.

Прокат стає все популярніший

За кілька тижнів березня у Києві здійснили 24 тисячі поїздок на орендованих двоколісних транспортах. У середньому така поїздка триваліша за 20 хвилин на відстань до 10 кілометрів. Такі дані навели співзасновник BikeNow Олексій Кладов і генеральний директор Nextbike Роман Сав'як.

Велосипед розцінюють як безпечний транспорт для себе, щоб не контактувати з іншими людьми. Це фактично індивідуальний засіб пересування. Людина бере велосипед і сама собі планує маршрут,

– розповів Роман Сав'як.

У 2020 році у Львові було 1,7 – 1,8 оренди на велосипед. Зараз – 3,5 оренди на один велосипед за день. Це середній показник по Європі.

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