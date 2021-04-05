Дефіцит велосипедів в Україні стрімко підняв ціни на двоколісні
За останній рік в Україні попит на продаж та прокат велосипедів збільшився у 2 – 5 разів. Відтак ціни зросли на 20 – 30%.
Джерело:УНН
Про це УНН розповів Олексій Кушка, співзасновник сервісу прокату велосипедів Nexbike.
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Ажіотаж на ринку занадто великий, через те, що Китай не встигає виробляти та відвантажувати, відповідно зросла і ціна на велосипеди. Крім того, вартість виросла через підняття ціни на фрахт контейнери для перевезення, який раніше коштував 4-4,5 тисяч доларів, а зараз – близько 10 тисяч за один контейнер,
– пояснює Олексій Кушка.
Як це вплинуло на ціну
Ціна велосипеда в Україні в середньому зросла на 20-30%. Транспорт нормальної якості, за словами Кушки, коштує від 15 тисяч гривень. Трохи дешевші – 10 – 12 тисяч гривень.
Чому росте дефіцит
За словами велоексперта, в Україні, як і в усьому світі, спостерігається дефіцит велосипедів у зв'язку скороченням обсягів виробництва і складнощами з постачанням на ринок.
У Китаї вводилися обмеження через ситуацію з коронавірусом, зараз у нас є перебої з поставками, а свого виробництва в країні немає,
– сказав він.
Крім того, карантинні обмеження популяризували двоколісний транспорт в Україні і призвели до підвищеного попиту. Це стосується не тільки велосипедів, але самокатів, електросамокатів, моноколіс тощо.
Прокат стає все популярніший
За кілька тижнів березня у Києві здійснили 24 тисячі поїздок на орендованих двоколісних транспортах. У середньому така поїздка триваліша за 20 хвилин на відстань до 10 кілометрів. Такі дані навели співзасновник BikeNow Олексій Кладов і генеральний директор Nextbike Роман Сав'як.
Велосипед розцінюють як безпечний транспорт для себе, щоб не контактувати з іншими людьми. Це фактично індивідуальний засіб пересування. Людина бере велосипед і сама собі планує маршрут,
– розповів Роман Сав'як.
У 2020 році у Львові було 1,7 – 1,8 оренди на велосипед. Зараз – 3,5 оренди на один велосипед за день. Це середній показник по Європі.
Найпопулярніший транспорт
- За даними аналітиків OLX, велосипеди залишаються найпопулярнішим видом персонального транспорту. Наприклад, в лютому українці шукали велосипед 1,2 мільйона разів.
- На другому місці за популярністю – скутери, їх шукали 448 тисяч разів.
- Менш популярними виявилися мотоцикли – 430 тисяч.
- Мопеди шукали ще менше разів – 227 тисяч.
- 107 тисяч разів шукали самокати.
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