Дефіцит товарів в IKEA: компанія повідомила, як довго це триватиме
Джерело:BBC
Шведська компанія IKEA, яка продає товари для дому, заявила про проблеми з постачаннями товарів. Очікують, що дефіцит може тривати до серпня 2022 року.
Найбільше проблем з поставками з Китаю. Щоб їх розв'язати, компанія IKEA орендує вантажні контейнери та змінює карту маршруту, аби залучити інші поїзди.
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Ми відправляли товари поїздом з Китаю до Європи, а також ми інвестували у тимчасові транзитні склади в Китаї, В'єтнамі, Індії, Індонезії та Таїланді для підтримки виробництва… Тут складно щось передбачити. Потрібно щодня знаходити найкращі рішення,
– поділився прессекретар IKEA.
Найбільшим викликом наразі є дефіцит контейнерів, який суттєво підняв ціну на перевезення, пояснюють в компанії.
IKEA очікує, що проблеми триватимуть принаймні рік / Фото Unsplash
Дефіцит контейнерів
- Коли почалася пандемія, контейнери з товарами фактично застрягли у портах США, оскільки не було кому їх розвантажувати – карантинні обмеження не дозволяли.
- Через кілька місяців США та Китай відновили торгівлю – у портах утворилися величезні склади контейнерів, адже їх не встигали розвантажувати.
- Відповідно США повертали контейнери не одразу. Як повідомляють у Китаї, близько 60% контейнерів все ще залишаються у Сполучених Штатах, в той час як у Китаї дефіцит.
- Це призвело до зростання цін на перевезення, а відтак і до подорожчання товарів. Виробляти нові контейнери теж не варіант – надто дорого.