Найбільше проблем з поставками з Китаю. Щоб їх розв'язати, компанія IKEA орендує вантажні контейнери та змінює карту маршруту, аби залучити інші поїзди.

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Ми відправляли товари поїздом з Китаю до Європи, а також ми інвестували у тимчасові транзитні склади в Китаї, В'єтнамі, Індії, Індонезії та Таїланді для підтримки виробництва… Тут складно щось передбачити. Потрібно щодня знаходити найкращі рішення,

– поділився прессекретар IKEA.

Найбільшим викликом наразі є дефіцит контейнерів, який суттєво підняв ціну на перевезення, пояснюють в компанії.



IKEA очікує, що проблеми триватимуть принаймні рік / Фото Unsplash

Дефіцит контейнерів