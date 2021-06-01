Дефіцит напівпровідників триватиме роками, – генеральний директор Intel

Генеральний директор Intel повторив попередження про те, що глобальний дефіцит чіпів може тривати роками. За даними Асоціації напівпровідникової промисловості, виробничі потужності США скоротилися до 12% від світового обсягу виробництва, в порівнянні з 37% в 1990 році.

Дефіцит чіпів, що загальмував виробництво автомобілів і викликав проблеми з ланцюгами поставок в ряді інших галузей, включаючи стільникові телефони та побутову електроніку, є результатом збоїв, викликаних COVID-19. Компанії закрили виробничі потужності в перші дні пандемії, що обмежило їх можливості щодо задоволення зростаючого попиту на продукцію.

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Хоча галузь зробила кроки для розв'язання найближчих проблем, екосистемі може знадобитися ще небагато часу для розв'язання проблеми нестачі ливарних потужностей, підкладок і компонентів,

– заявив генеральний директор Intel Пет Гелсінгер під час віртуальної сесії на виставки Computex в Тайбеї.

Не перше попередження гендиректора Intel

Коментарі прозвучали трохи більше ніж місяць після того, як Гелсінгер передбачив, що дефіцит триватиме ще два роки, поки не запрацюють нові виробничі потужності.

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Intel, найбільший у світі виробник мікросхем за обсягом виторгу, в березні оприлюднив плани інвестувати 20 мільярдів доларів у два нових підприємства в Арізоні, які будуть відкриті для зовнішніх замовників.

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