Де жінкам найлегше вести бізнес та працювати у 2021 році: світовий рейтинг

Рівність прав – це перш за все про рівні можливості для жінок та чоловіків у різних сферах, зокрема й у бізнесі. У яких країнах найлегше вести бізнес жінкам, а де це зробити найважче, читайте на Бізнес 24.

Де у світі легко та важко працювати жінкам

За індексом скляної стелі 2021 року від The Economist традиційно найкращі умови для жінок, які працюють, – у країнах Північної Європи, а саме Швеції, Ісландії, Фінляндії та Норвегії.

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Внизу рейтингу знаходяться Південна Корея, Японія та Туреччина.

Що відомо про Індекс скляної стелі Він поєднує дані про вищу освіту, зайнятість, оплату праці, витрати на догляд за дітьми, права материнства і батьківства, заяви про вступ до бізнес-шкіл та представництво на керівних посадах. Індекс вираховують для 29 високорозвинених країн світу, серед яких немає України.

Швеція

У Швеції на 14,6% жінок більше мають вищу освіту , якщо порівнювати з чоловіками.

, якщо порівнювати з чоловіками. Але загалом зайнятість серед жінок на 3,4% нижча і заробляють вони на 7,6% менші за чоловіків.

серед жінок на 3,4% нижча і вони на 7,6% менші за чоловіків. Зате жінки у Швеції займають високі посади . Так, жінки обіймають 40,3% менеджерських позицій та 38% у правлінні компанії.

. Так, жінки обіймають 40,3% менеджерських позицій та 38% у правлінні компанії. Витрати на догляд за дитиною у Швеції становлять 5% від середньої заробітної плати. Жінки мають 34,6 тижня оплаченої декретної відпустки, чоловіки – 10,8 тижня.

у Швеції становлять 5% від середньої заробітної плати. Жінки мають 34,6 тижня оплаченої декретної відпустки, чоловіки – 10,8 тижня. Цікаво, що 45% парламентських місць зайняті жінками.

Південна Корея

У Південній Кореї вищу освіту здобувають на 6,6% менше жінок, ніж чоловік.

здобувають на 6,6% менше жінок, ніж чоловік. Загалом зайнятість серед жінок на 18,9% нижча і заробляють вони на 32,5% менші за чоловіків.

серед жінок на 18,9% нижча і вони на 32,5% менші за чоловіків. Дуже мало жінок у Південній Кореї займають високі посади . Так, жінки обіймають 15,4% менеджерських позицій та 4,9% у правлінні компанії.

. Так, жінки обіймають 15,4% менеджерських позицій та 4,9% у правлінні компанії. Витрати на догляд за дитиною у Південній Кореї становлять 3% від середньої заробітної плати. Жінки мають 25,1 тижня оплаченої декретної відпустки, чоловіки – 15,4 тижня.

у Південній Кореї становлять 3% від середньої заробітної плати. Жінки мають 25,1 тижня оплаченої декретної відпустки, чоловіки – 15,4 тижня. Цікаво, що 19% парламентських місць зайняті жінками.

А що в Україні

Хоч для України й не розраховують індекс скляної стелі, у нас є власна статистика, згідно з якою, ми десь між Швецією та Південною Кореєю. Наприклад, за даними Держстату, розрив у зарплаті становить 18,6%. А стандартна декретна відпустка триває 18 тижнів. У вищій освіті – більше жінок, зате зайнятість – вища серед чоловіків. А жінок у парламенті – 20,6%.

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