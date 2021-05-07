Де водії Uber заробляють 40 доларів за годину: найприбутковіші міста

Водії Uber у деяких містах заробляють щонайменше 40 доларів на годину, повідомили в компанії. Такі дані оприлюднили для того, щоб заохотити людей працювати в компанії.

Де водії Uber заробляють найбільше:

Середній заробіток для водіїв у Нью-Йорку та Філадельфії становить 37 доларів на годину без врахування чайових;

та становить 37 доларів на годину без врахування чайових; У Чикаго це 36 доларів;

це 36 доларів; В Остіні – 33 долари.

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Ми знаємо, що водії часто працюють одночасно на інших програмах, тому їх загальний заробіток, ймовірно, ще більший,

– заявили в компанії.

Водіїв не вистачає

Компанія Uber в США оприлюднила зарплати своїх водіїв, щоб привабити нових. Адже водіїв найбільше хвилює зараз:

рівень заробітку;

безпека під час пандемії.

Цікаво, що попри нестачу водіїв, у березні Uber зафіксував рекордну кількість клієнтів. Кількість замовлень зросла на 9% у порівнянні з попереднім місяцем – лютим. Саме через підвищений попит і зростає зарплата водіїв.