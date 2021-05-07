Де водії Uber заробляють найбільше:
- Середній заробіток для водіїв у Нью-Йорку та Філадельфії становить 37 доларів на годину без врахування чайових;
- У Чикаго це 36 доларів;
- В Остіні – 33 долари.
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Ми знаємо, що водії часто працюють одночасно на інших програмах, тому їх загальний заробіток, ймовірно, ще більший,
– заявили в компанії.
Водіїв не вистачає
Компанія Uber в США оприлюднила зарплати своїх водіїв, щоб привабити нових. Адже водіїв найбільше хвилює зараз:
- рівень заробітку;
- безпека під час пандемії.
Цікаво, що попри нестачу водіїв, у березні Uber зафіксував рекордну кількість клієнтів. Кількість замовлень зросла на 9% у порівнянні з попереднім місяцем – лютим. Саме через підвищений попит і зростає зарплата водіїв.