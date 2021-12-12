Де навчаються найуспішніші: Financial Times опублікувало рейтинг найкращих бізнес-шкіл Європи

Видання Financial Times склало рейтинг найкращих бізнес-шкіл Європи. Всього до списку потрапили 95 державних та приватних навчальних закладів.

На результати вплинули показники кількості відкритих бізнес-програм, ефективності навчання, працевлаштування та розміру середньої заробітної плати випускників через три роки після закінчення закладу. Жодна українська бізнес-школа до рейтингу не потрапила.

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Найкращі бізнес-школи Європи 2021: перша 10-ка рейтингу

Місце Назва Країна 1. HEC Paris Франція 2. London Business School Велика Британія 3. Insead Франція 4. Iese Business School Іспанія 5. SDA Bocconi Італія 6. University of St. Gallen Швейцарія 7. ESMT Berlin Німеччина 8. Essec Business School Франція 9. Oxford Велика Британія 10. IMD Business School Швейцарія

Варто зазначити, що серед усього списку з 95 навчальних закладів найбільше представників з Франції (22 позиції). Другою за кількістю представлених бізнес-шкіл у рейтингу стала Велика Британія (20 навчальних закладів).

Цікаво, що до списку потрапили також 3 російські бізнес-школи, а саме:

Московська школа менеджменту "Сколково" (49 місце);

Вища школа менеджменту Санкт-Петербурга (57 сходинка);

Московський інститут бізнесу і ділового адміністрування (58 позиція).

Серед найближчих сусідів України у рейтингу представлені навчальні заклади з таких країн: