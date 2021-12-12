Де навчаються найуспішніші: Financial Times опублікувало рейтинг найкращих бізнес-шкіл Європи
Джерело:24 канал
Видання Financial Times склало рейтинг найкращих бізнес-шкіл Європи. Всього до списку потрапили 95 державних та приватних навчальних закладів.
На результати вплинули показники кількості відкритих бізнес-програм, ефективності навчання, працевлаштування та розміру середньої заробітної плати випускників через три роки після закінчення закладу. Жодна українська бізнес-школа до рейтингу не потрапила.
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Найкращі бізнес-школи Європи 2021: перша 10-ка рейтингу
|Місце
|Назва
|Країна
|1.
|HEC Paris
|Франція
|2.
|London Business School
|Велика Британія
|3.
|Insead
|Франція
|4.
|Iese Business School
|Іспанія
|5.
|SDA Bocconi
|Італія
|6.
|University of St. Gallen
|Швейцарія
|7.
|ESMT Berlin
|Німеччина
|8.
|Essec Business School
|Франція
|9.
|Oxford
|Велика Британія
|10.
|IMD Business School
|Швейцарія
Варто зазначити, що серед усього списку з 95 навчальних закладів найбільше представників з Франції (22 позиції). Другою за кількістю представлених бізнес-шкіл у рейтингу стала Велика Британія (20 навчальних закладів).
Цікаво, що до списку потрапили також 3 російські бізнес-школи, а саме:
- Московська школа менеджменту "Сколково" (49 місце);
- Вища школа менеджменту Санкт-Петербурга (57 сходинка);
- Московський інститут бізнесу і ділового адміністрування (58 позиція).
Серед найближчих сусідів України у рейтингу представлені навчальні заклади з таких країн:
- Академія Леона Козьмінського (Варшава, Польща) – 54 сходинка;
- Празький університет економіки і бізнесу (Прага, Чехія) – 55 позиція;
- Школа економіки та бізнесу при університеті Любляни (Любляна, Словенія) – 84 сходинка;
- Університет Корвіна (Будапешт, Угорщина) – 94 місце.