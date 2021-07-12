Хоча найкращі ідеї завжди "лежать на поверхні", додуматись до них буває не так вже й просто. Бізнес 24 розповідає про 5 найприбутковіших проєктів, які можуть стати успішними вже цього літа.

До теми Дім, робота, відпочинок: життя без обмежень

1. Морозиво та прохолодні напої

Звісно ж, найбільше прибутку можна отримати з продажу сезонних товарів, які мають попит у всіх споживачів. Організувати подібний бізнес зможе навіть недосвідчений підприємець.

Все, що потрібно – знайти надійних постачальників, контакти яких є у відкритому доступі, а також придбати один або два холодильники-скрині (бажано на колесах, для кращої мобільності).

Також слід подбати про вартість оренди локації, де ви будете займатись реалізацією прохолодних товарів. Найкраще обирати прохідні місця, такі як парки, пляжі та великі міські площі.

Бізнес на морозиві / Фото Pexels

2. Зорбінг

Дещо екзотичний раніше вид спорту сьогодні набуває неабиякої популярності. Якщо ви мешкаєте поблизу моря або ж інших великих водойм, то цей бізнес може принести вам хороші прибутки.

Зорб – це атракціон, така собі пластикова сфера, у якій найбільше розважатись люблять діти. Кататися у сферах можна як на воді, так і на суші. Найпростіший варіант зорба коштує близько 500 доларів, однак цю інвестицію можна окупити й у наступних літніх сезонах.

3. Літній кінотеатр

Якщо організувати все найкращим чином, то літній кінотеатр просто неба може принести не один десяток тисяч доларів. Відпочинок на свіжому повітрі став неабияк популярним, особливо через пандемію COVID-19. Мінімум інвестицій, хороша локація та реклама в інтернеті – чудова можливість добре підзаробити влітку.

Кінотеатр просто неба / Фото Unsplash

​4. Встановлення кондиціонерів

Найбільше заробити влітку можна на встановленні систем кондиціонування. Щоправда, для цього потрібно мати відповідні навички, однак з клієнтами у сезон проблем точно не мало б бути.

5. Тир

Ви можете відкрити невеличкий тир, адже для цього також потрібні мінімальні інвестиції. Професійний та серйозний майданчик для стрільби, щоправда, обійдеться щонайменше у 150 тисяч гривень.

Але можна не зазіхати на професіоналізм, а відкрити невеличку розважальну точку, де мужні "стрілки" намагатимуться виграти м'яку іграшку для своїх дам серця.

Сезонний бізнес для любителів постріляти / Фото Pexels