Де малий бізнес розвивається найшвидше: рейтинг 10 країн

Пандемія суттєво змінила глобальне уявлення про підприємництво. Найбільше від кризи постраждали малий та середній бізнес, які становлять 90% всіх компаній у світі. Безліч підприємств тимчасово закрились, а інші – повністю припинили діяльність, коли деякі навпаки отримали безпрецедентний розвиток.

Згідно зі звітом Recovery Insights, протягом 2020 року по всьому світу було створено на 32% більше малих та середніх компаній, оскільки зміни на ринку праці та нові особливості поведінки споживачів стимулювали появу "оновленого" підприємництва. У яких країнах малий бізнес розвивається найшвидшими темпами – далі у матеріалі.

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10 країн з найшвидшими темпами розвитку малого бізнесу

У першу десятку країн з найстрімкішим зростанням нових малих підприємств у 2020 році увійшли:

Велика Британія (101%). США (86%). Австралія (73%). Німеччина (62%). Канада (58%). Італія (44%). Франція (40%). Японія (38%). Бразилія (35%). Таїланд (29%).

Що відомо про рейтинг

Рейтинг 10 країн з найбільшим зростанням нового малого бізнесу склала компанія Mastercard. Опираючись на власний аналіз, агреговану та анонімну діяльність у мережі, платіжна система класифікувала малі підприємства з набором окремих індикаторів та комплексних алгоритмів на основі штучного інтелекту. Метрика включає локацію компаній, об'єми продажів, кількість безготівкових транзакцій та їх середню суму.

Роль цифровізації

Паливом, стимулюючим ріст нових малих підприємств по всьому світу, стала простота та доступність цифровізації. Практично одразу пандемія COVID-19 спричинила залежність компаній від цифрових можливостей, адже мільйони споживачів по всьому світу масово перейшли в інтернет.

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Кількість підприємств, які вперше застосували цифрові технології у 2020 році, зросла втричі. У Бразилії, наприклад, кількість компаній, які почали працювати в онлайн-режимі, зросла на 208%, коли у Німеччині темпи росту склали 38%, у порівнянні з допандемійним 2019 роком.

До слова, у звіті також зазначається, що найкраще на розвиток малого бізнесу повпливала електронна комерція. У малого та середнього бізнесу, який використовує можливості інтернет-продажів, прибуток від одного клієнта в середньому зріс на 5%, а кількість транзакцій – на 4,5%.