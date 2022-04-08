Відтак понад 86 мільйонів гривень кримських комерсантів на рахунках українських банків – заарештовані.

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Бюро продовжує послідовну роботу для наповнення державного бюджету коштами зрадників та колаборантів. Ті хто фінансує армію агресора, поповнюючи бюджет її країни будуть нести відповідальність в Україні,

– зазначили в ДБР.

Подвійне громадянство

ДБР встановило, що ці кримські комерсанти отримали російське громадянство, але при цьому зберегли українські паспорти. Всі ці 8 років вони сплачували податки до російського бюджету і таким чином фінансували війну проти України. Отримані прибутки вони відмивали через українські фірми для уникнення санкцій. Наразі триває досудове слідство.

Нагадаємо, що в Україні схвалили закон, який передбачає націоналізацію майна громадян Росії, а також громадян України, які публічно заперечують війну.

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