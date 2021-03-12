Найстаріша авіакомпанія світу збанкрутувала: Чехія хоче її врятувати

Джерело:Liga.net
Муніципальний суд Праги визнав національну авіакомпанію Чехії – Czech Airlines – банкрутом. Що трапилося, читайте на Бізнес 24.
Ініціатором банкрутства стала сама авіакомпанія. Czech Airlines визнала свою неспроможність обслуговувати борги, що накопичилися за час пандемії коронавірусу.
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Загальний борг авіакомпанії становить 68 мільйонів євро:
Компанія вже вивела з флоту більшість своїх літаків, і залишила тільки три повітряних судна для обслуговування ключових маршрутів:
Суд Праги своїм рішенням призначив адміністратора з питань банкрутства та створив кредитний комітет, до якого увійшли організація з технічного обслуговування літаків Czech Airlines Technics, найбільший банк Чехії Česká spořitelna і агентство Air Word Services.
Очікують, що Czech Airlines проведе реорганізацію компанії, реструктуризацію боргів і продовжить свою діяльність.