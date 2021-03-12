Найстаріша авіакомпанія світу збанкрутувала: Чехія хоче її врятувати
Муніципальний суд Праги визнав національну авіакомпанію Чехії – Czech Airlines – банкрутом. Що трапилося, читайте на Бізнес 24.
Джерело:Liga.net
Чому компанія стала банкрутом
Ініціатором банкрутства стала сама авіакомпанія. Czech Airlines визнала свою неспроможність обслуговувати борги, що накопичилися за час пандемії коронавірусу.
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Скільки заборгувала компанія
Загальний борг авіакомпанії становить 68 мільйонів євро:
- 30 мільйонів євро Czech Airlines винна постачальникам послуг.
- Ще 38 мільйонів євро заборгувала пасажирам за скасовані рейси.
Що буде з рейсами
Компанія вже вивела з флоту більшість своїх літаків, і залишила тільки три повітряних судна для обслуговування ключових маршрутів:
- Прага – Київ;
- Прага – Париж;
- Прага – Москва;
- Прага – Амстердам.
Як рятуватимуть компанію
Суд Праги своїм рішенням призначив адміністратора з питань банкрутства та створив кредитний комітет, до якого увійшли організація з технічного обслуговування літаків Czech Airlines Technics, найбільший банк Чехії Česká spořitelna і агентство Air Word Services.
Очікують, що Czech Airlines проведе реорганізацію компанії, реструктуризацію боргів і продовжить свою діяльність.
Що відомо про Czech AirlinesЦе найстаріша авіакомпанія у світі. Вона заснована в 1923 році і має понад 500 працівників. До пандемії коронавірусу компанія приносила мільярдні прибутки.
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