Статки Ілона Маска

У п'ятницю, 29 жовтня, статки засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска сягнули 302 мільярдів доларів, за версією Bloomberg. За останню добу він розбагатів на 9,79 мільярда доларів, а з початку року – на 132 мільярди доларів.

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Водночас Forbes, який нещодавно присвоїв Маску статус найбагатшого в історії, оцінює його статки у 283,8 мільярда доларів.

Чому статки зросли

Історична угода для Tesla. Компанія уклала угоду щодо продажу 100 тисяч електрокарів компанії з прокату автомобілів Hertz. Це одразу ж підняло в ціні акції Tesla і забезпечило їй квиток в "елітний клуб" – компанії, чия капіталізація понад 1 трильйон доларів. Оскільки Ілон Маск володіє 23% акцій компанії, то його статки зросли відповідно.

Компанія уклала угоду щодо продажу 100 тисяч електрокарів компанії з прокату автомобілів Hertz. Це одразу ж підняло в ціні акції Tesla і забезпечило їй квиток в "елітний клуб" – компанії, чия капіталізація понад 1 трильйон доларів. Оскільки Ілон Маск володіє 23% акцій компанії, то його статки зросли відповідно. Рекордні прибутки Tesla. Водночас Tesla відзвітувала за третій квартал 2021 року. Чистий дохід склав 1,62 мільярда доларів.

Водночас Tesla відзвітувала за третій квартал 2021 року. Чистий дохід склав 1,62 мільярда доларів. Успіхи SpaceX. Не лише Tesla порадувала свого засновника, але й інша його компанія. SpaceX стала другою найдорожчою приватною компанією світу після вторинного продажу акцій.

Інші мільярдери

Джефф Безос, який був майже 3 роки незмінним лідером у рейтингу мільярдерів, тепер відстає від Ілона Маска на понад 100 мільярдів доларів. Статки Ілона Маска вищі, ніж сукупно статки Марка Цукерберга та Білла Гейтса.