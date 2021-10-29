Статки Ілона Маска

У п'ятницю, 29 жовтня, статки засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска сягнули 302 мільярдів доларів, за версією Bloomberg. За останню добу він розбагатів на 9,79 мільярда доларів, а з початку року – на 132 мільярди доларів.

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Водночас Forbes, який нещодавно присвоїв Маску статус найбагатшого в історії, оцінює його статки у 283,8 мільярда доларів.

Чому статки зросли

Інші мільярдери

Джефф Безос, який був майже 3 роки незмінним лідером у рейтингу мільярдерів, тепер відстає від Ілона Маска на понад 100 мільярдів доларів. Статки Ілона Маска вищі, ніж сукупно статки Марка Цукерберга та Білла Гейтса.