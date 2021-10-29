Статки Ілона Маска
У п'ятницю, 29 жовтня, статки засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска сягнули 302 мільярдів доларів, за версією Bloomberg. За останню добу він розбагатів на 9,79 мільярда доларів, а з початку року – на 132 мільярди доларів.
Корисно Атаки кожні 39 секунд: як убезпечитися від кіберзлочинців
Водночас Forbes, який нещодавно присвоїв Маску статус найбагатшого в історії, оцінює його статки у 283,8 мільярда доларів.
Чому статки зросли
- Історична угода для Tesla. Компанія уклала угоду щодо продажу 100 тисяч електрокарів компанії з прокату автомобілів Hertz. Це одразу ж підняло в ціні акції Tesla і забезпечило їй квиток в "елітний клуб" – компанії, чия капіталізація понад 1 трильйон доларів. Оскільки Ілон Маск володіє 23% акцій компанії, то його статки зросли відповідно.
- Рекордні прибутки Tesla. Водночас Tesla відзвітувала за третій квартал 2021 року. Чистий дохід склав 1,62 мільярда доларів.
- Успіхи SpaceX. Не лише Tesla порадувала свого засновника, але й інша його компанія. SpaceX стала другою найдорожчою приватною компанією світу після вторинного продажу акцій.
Інші мільярдери
Джефф Безос, який був майже 3 роки незмінним лідером у рейтингу мільярдерів, тепер відстає від Ілона Маска на понад 100 мільярдів доларів. Статки Ілона Маска вищі, ніж сукупно статки Марка Цукерберга та Білла Гейтса.