Група компаній Creatio залучила 68 мільйонів доларів: хто став інвестором
Група компаній Creatio привернула міноритарні інвестиції в розмірі 68 мільйонів доларів. Лід-інвестором став фонд Volition Capital, а співінвестором – фонд Horizon Capital.
Джерело:Creatio
Фонд Volition Capital інвестує в технологічні компанії, які працюють над розвитком бізнесу в Північній і Латинській Америці та швидко зростають. Водночас фонд Horizon Capital вже понад 25 років підтримує компанії в країнах Європи.
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Представники групи компаній Creatio запевнили, що суттєвих змін не буде – команда, менеджмент, стратегія компанії і бачення продуктів залишаються такими ж.
На що витратять гроші
Їх спрямують на зміцнення позиції Creatio на глобальному ринку, яка лідирує – low-code рішень для управління процесами і CRM.
Також посилять R & D і розвиток партнерської екосистеми в 110 країнах світу.
Співзасновник і CEO Creatio Катерина Костерева зазначила, що компанія бачить майбутнє, в якому кожен зможе автоматизувати бізнес-ідеї за лічені хвилини.
Зараз для бізнес- та IT-лідерів критично важливо не втратити час і за допомогою технологій трансформувати свої організації в low-code-компанії,
– сказала Костерева.
За її словами, отримані інвестиції допоможуть ще швидше втілювати в життя бачення компанії. Зокрема, Creatio хоче "створити світ, в якому будь-яка компанія зможе з легкістю автоматизувати, змінювати і покращувати свої бізнес-процеси".
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Потенціал low-code платформ
Партнер Volition Capital Шон Кантуелл зауважив, що ринок low-code платформ для управління процесами і CRM має колосальний потенціал зростання.
Аналітики прогнозували, що обсяг світового ринку low-code платформ до 2030 року досягне 187 мільярдів доларів.
"Ми впевнені, що у Creatio є все необхідне для виконання своїх амбітних планів зростання – першокласна і віддана своїм клієнтам команда, інноваційний продукт і послідовність в реалізації цілей", – підсумувала засновниця і головна виконавча директорка Horizon Capital Олена Кошарна.
Коротко про компанії
Terrasoft – входить до групи компаній Creatio та є виробником low-code платформи Creatio для управління бізнес-процесами і CRM. Штат Terrasoft налічує понад 600 співробітників. Водночас клієнти та партнери представлені в понад 110 країнах світу.
Volition Capital – інвестиційна компанія. Вона працює на ринку Північної Америки та управляє активами на суму понад 1,1 мільярда доларів. Volition віддає перевагу тим компаніям, у яких швидка динаміка зростання.
Horizon Capital – інвестиційна компанія в Центральній і Східній Європі. Вона управляє 4 фондами прямих інвестицій з активами понад 850 мільйонів доларів.
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