Джеймс Квінсі заявив, що за такого сценарію він заявив, що бізнес компанії у Росії в якийсь момент повністю зникне. Відповідну заяву він зробив саміті для топових менеджерів компаній, який у Лондоні організувало видання The Wall Street Journal.

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Гендиректор Coca-Cola про роботу компанії у Росії

Компанія Coca-Cola зіткнулася із критикою зі сторони споживачів, оскільки вона досить повільно ухвалювала рішення про призупинення продажів на території держави-агресорки після повномасштабного військового вторгнення в Україну. Водночас Квінсі поставив під сумнів вплив таких компаній, як Coca-Cola, у контексті впливу на уряди.

Символізм важливий, але він не буде вирішальним фактором,

– заявив генеральний директор Coca-Cola.

Coca-Cola і Росія

8 березня 2022 року компанія Coca-Cola повідомила про зупинення свого бізнесу у Росії. Таким чином, американська корпорація приєдналася до сотень іноземних фірм, які у різній формі відмовилися співпрацювати з державою-агресоркою.

До теми! Станом на 5 травня вартість цінних паперів Coca-Cola коливається на рівні 65,03 долара за штуку. При цьому ринкова капіталізація американської корпорації становить 281,9 мільярда доларів, згідно з Yahоo!Finance.

Після рішення американської компанії у Росії заявили про намір створити свою власну "кока-колу". Така ідея виникла у заводу "Арктична вода". Повідомляють, що технологи російського підприємства вже почали роботу зі збільшення кількості смаків солодких газованих напоїв. Для прикладу, в асортименті ямальської газованки з'явиться й російська "Кока-кола".

Після рішення компанії Coca-Cola зупинити свій бізнес у Росії її головний конкурент PepsiCo теж заявив про припинення співпраці з російським сегментом. Згідно з даними Reuters, Pepsi припинить рекламну діяльність та не буде продавати свої напої на території держави-агресорки.

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