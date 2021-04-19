Clubhousе залучив потужні інвестиції: раунд очолив фонд Andreessen Horowitz

Голосова соцмережа Clubhouse залучила великі інвестиції під час нового раунду C. Лідером та основним інвестором став Ендрю Чен з венчурної компанії Andreessen Horowitz.

Разом з ним – ще нові великі інвестори, такі як DST Global, Tiger Global і Elad Gil.

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Відомо, що компанія хоче направити інвестиції на розширення команди, яка вже збільшилася у 2021 році у 4 рази.

Також Clubhouse хоче запустити програми, за допомогою яких творці контенту зможуть заробляти гроші.

Стартап наразі офіційно не повідомив оцінку і розмір залучених інвестицій. Однак у ЗМІ повідомляють, що мовиться про 4 мільярди доларів. Так вважають через останні події.

Нова мережа Clubhouse: коротко

Мережу запустили у квітні 2020 року Пол Девісон і Рохан Сет.

Пол Девісон і Рохан Сет. Наразі до сервісу можна долучитися лише за запрошенням іншого користувача. Також Clubhouse поки працює тільки на iOS. Варто зазначити, що компанія вже працює над Android-версією.

іншого користувача. Також Clubhouse поки Варто зазначити, що компанія вже працює над Android-версією. Мережа спричинила сильну конкуренцію – Twitter, Facebook, LinkedIn і Slack вже також заявили про розробку сервісів для голосового спілкування.

Річ у тім, що 7 квітня Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що Clubhouse планував залучити інвестиції з оцінкою в 4 мільярда доларів. Тоді