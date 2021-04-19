Clubhousе залучив потужні інвестиції: раунд очолив фонд Andreessen Horowitz
Голосова соцмережа Clubhouse залучила великі інвестиції під час нового раунду C. Лідером та основним інвестором став Ендрю Чен з венчурної компанії Andreessen Horowitz.
Джерело:Clubhouse
Разом з ним – ще нові великі інвестори, такі як DST Global, Tiger Global і Elad Gil.
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Відомо, що компанія хоче направити інвестиції на розширення команди, яка вже збільшилася у 2021 році у 4 рази.
Також Clubhouse хоче запустити програми, за допомогою яких творці контенту зможуть заробляти гроші.
Стартап наразі офіційно не повідомив оцінку і розмір залучених інвестицій. Однак у ЗМІ повідомляють, що мовиться про 4 мільярди доларів. Так вважають через останні події.
Нова мережа Clubhouse: коротко
- Мережу запустили у квітні 2020 року Пол Девісон і Рохан Сет.
- Наразі до сервісу можна долучитися лише за запрошенням іншого користувача. Також Clubhouse поки працює тільки на iOS. Варто зазначити, що компанія вже працює над Android-версією.
- Мережа спричинила сильну конкуренцію – Twitter, Facebook, LinkedIn і Slack вже також заявили про розробку сервісів для голосового спілкування.
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