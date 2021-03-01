Чотириденний робочий тиждень: як одна ІТ-компанія змінила життя своїх працівників

Постійні триденні вихідні можуть здатися мрією для українців, але це реальність для працівників компанії Elephant Ventures. Як такий досвід вплинув на працівників, читайте на Бізнес 24.

Компанія Elephant Ventures, що займається розробкою програмного забезпечення та даних, зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, в серпні 2020 року розпочала тестування чотириденного робочого тижня, щоб допомогти запобігти вигорянню співробітників та зберегти баланс між роботою та особистим життям під час пандемії.

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У березні 2020 року компанія повністю перейшла на дистанційну роботу і, ймовірно, все так і залишиться у найближчому майбутньому.

У компанії опитали працівників як вони ставляться до ідеї працювати 4 дні на тиждень по 10 годин протягом 2 місяців.

Як проходив експеримент

Працівникам знадобилося близько трьох-чотирьох тижнів, щоб звикнути до нового графіку, розповідає президент компанії Арт Шектман.

Після перших триденних вихідних працівники повернулися з почуттям спокою, але вони відчували ніби змарнували такі тривалі вихідні і довго пристосовувалися до зміни рутини.

На третьому тижні це було більш звично. Люди справді почали мати пригоди, планувати заздалегідь і задіювати триденні вихідні,

– розповідає Арт Шектман.

Зрештою, стислий робочий тиждень так сподобався працівникам, що компанія залишила його.

Як тепер працюють в Elephant Ventures

Зазвичай працівники починають роботу о 7 ранку і завершують о 18:00, маючи годину обідньої перерви. Та насправді графіки гнучкі та з врахуванням віддаленої роботи їх легко корегувати.

У компанії є довіра до працівників. Якщо ті не відпрацювали 40 годин протягом 4 днів, то можуть запланувати свою роботу на п'ятницю, суботу чи неділю.



В компанії всі працюють віддалено / Unsplash

Щасливі працівники та ефективна праця

Менеджер з питань продуктів і проєкт Джонатан Кук працює у компанії майже чотири роки. Він сказав, що спочатку трохи скептично ставився до зміни графіка, але зараз задоволений, адже так він може більше часу проводити зі своїми дітьми. До того ж він корегує свій розклад так, щоб могти відправити їх до школи зранку та провести час ввечері.

Довший робочий день також підвищив ефективність в компанії, оскільки проєкти не розтягують на кілька днів.

Компанія також зросла з моменту зміни. До штату в 41 працівник приєдналося ще 13 фахівців.

Коротші робочі тижні допомагають нам перемагати у вербувальних битвах, у яких ми беремо участь, щоб завоювати найкращі таланти,

– сказав Шектман.

Директор компанії переконаний, що всі компанії, де це можливо, повинні вести відкритий діалог зі своїми працівниками щодо тривалості робочого тижня та гнучкості графіку. Адже це не лише добре впливає на працівників, але й покращує показники компанії.

Працівники однозначно не хочуть, щоб їх робоче місце диктувало порядок їхнього особистого життя, і тому для нас це було рішення кожного,

– резюмує Шектман.

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