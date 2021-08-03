Сезон знижок 2021 року під загрозою, і все через відсутність товарів на складах та великі затримки поставок. Руйнівні повені знищили частину інфраструктури, вода ринула у великі промислові райони, завдавши збитків об'єктам, обладнанню та складам.

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Повені ≠ знижки

Виконавчий віцепрезидент компанії E2open Паван Джоші переконаний, що затримки з поставками сировини матимуть каскадний ефект, і можуть тривати тижнями й місяцями.

Чорна п'ятниця та інші найближчі святкові дні відчують на собі основний удар. Споживчої електроніки, одягу, меблів та побутової техніки у магазинах сильно бракуватиме,

– заявив Джоші.

Цьогоріч великі транспортні ланцюги вже зазнавали кризових ситуацій, зокрема спостерігались нестача контейнерів для транспортування, масові захворювання на COVID-19 працівників виробничих підприємств, а також інцидент із судном, що заблокувало Суецький канал.

Навіть якщо розпродажі на піку сезону з'являться, то не у великій кількості, а знижки, імовірно, будуть меншими, ніж прогнозувалось. Окрім цього, стандартні ціни на споживчі товари поступово підвищуватимуться.

Найбільше від стихійного лиха постраждали такі галузі виробничої діяльності, як технології, машинобудування та електроніка. Основний тягар збитків несуть виробничі потужності у Німеччині, Нідерландах, Люксембурзі та Бельгії.

Оскільки стихія почала відступати, більшість основних магістралей та шляхів планували розчистити та відремонтувати протягом минулих вихідних. Однак через масштаби пошкоджень виробнича діяльність навряд чи зможе відновитись так швидко, як прогнозувалось,

– вважає Шеріна Камаль, віцепрезидент з розвідувальних питань Everstream.

Нагадаємо, що у липні потужні зливи накрили Західну Європу. Це призвело до масштабних повеней, від яких постраждали, зокрема, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Франція, Австрія тощо.

Руйнівні повені у Німеччині та Бельгії: дивіться відео