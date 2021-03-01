Amazon славиться шаленим успіхом. Попри це, стало відомо про велику соціальну проблему компанії – чорношкірі працівники почуваються там приниженими.

На важкі умови роботи скаржились понад 10 працівників компанії. Серед них і ті, хто вже звільнився.

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Менеджерка Чанін Келлі-Рей була свідком систематичного приниження чорношкірих. Вона працювала в Amazon менше ніж рік – звільнилась саме через те, що у компанії нібито є проблеми, які ставлять у невигідне становище і чорношкірих співробітників, і працівників з інших слабо представлених верств населення.

Чанін Келлі-Рей сказала, що їй було досить складно залучити у компанію чорношкірих.

У компанії немає великого бажання виходити за рамки звичайної практики,

– сказав менеджер.

Вона розповіла, що керівництво навіть не хотіло прислухатись до порад, які могли б розв'язати проблему.

"Дозвольте додати: Amazon, схоже, робив кроки назад, а не вперед", – наголосила жінка.



Чанін Келлі-Рей працювала менеджеркою в компанії Amazon / Фото Vox

За словами ексменеджерки, чорношкірим людям "важко просуватися по службовій драбині" через те, що компанія оцінює їх значно суворіше.

Келлі-Рей – єдина з колишніх працівників, які погодились відкрито розповісти про проблему. Інші поділились образою лише на умовах анонімності.

Як принижували чорношкірих

За словами ексменеджерки, люди стикалися як з прямими, так і з підступними упередженнями, які шкодили їхній кар'єрі та особистому життю.

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Також розповіли, що іноді висококваліфіковані чорношкірі співробітники обіймали посаду низького рівня просто через колір своєї шкіри.

"Для жінок, особливо чорношкірих, не рідкість, коли посада рекламується на одному рівні, однак пропозицію вони отримують на нижчу посаду", – сказав один з колишніх співробітників.

Звіт Amazon щодо працівників

Останній звіт компанії показав, що там працюють:

26,5% – чорношкірі;

22,8% – латиноамериканці;

13,6% – азіати.

Серед менеджерів компанії:

10,6% – чорношкірі;

9,5% – латиноамериканці;

19,5% – азіати.

► Реакція компанії на звинувачення

В Amazon всі звинувачення заперечили.

"Ми не згодні з такою характеристикою культури Amazon і вважаємо, що вона спотворює факти і заснована на думках невеликої кількості людей", – запевнили у компанії.