Акції Roblox досягли свого рекордно низького рівня з моменту лістингу і в цей час продаються на рівні 55,90 долара за акцію. Інвестори розчарувалися даними, адже при закритті останніх торгів акції впали більш ніж на 15%

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Поступове зняття обмежень, пов'язаних з пандемією, спричинило зниженням активності гравців, що своєю чергою призвело до зниження їх витрат на місцеву ігрову валюту – Robux.

Короткострокові результати монетизації розчаровують інвесторів. Проте, зростання числа користувачів і їх залученості досить високе. Ми очікуємо, що численні важелі монетизації вплинуть у майбутньому,

– висловив думку Брендон Росс, аналітик LightShed Partners.

Акції Roblox впали на 15% / Фото Roblox

Аналітики очікували виторг в 772 мільйони доларів, а фактично вийшло 770,1 мільйона доларів за четвертий квартал. Доходи з віртуальної валюти Robux збільшилися на 83% до 568,8 мільйона доларів. При всьому при цьому аналітики очікували збитку в 0,13 долара за акцію, але розробники Roblox доповіли про збитки в 0,25 долара за акцію.

Проте аналітики переконані, що активам RBLX потрібно лише декілька тижнів для відновлення.