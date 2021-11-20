Чорний більше не в тренді: Unilever продає чайний бізнес

Один зі світових лідерів виробництва харчових продуктів і товарів для дому Unilever продає бізнес ekaterra, до якого входять 34 чайні бренди. Новим власником стане фонд CVC Capital.

Виторг підрозділу ekaterra у 2020 році становив близько 2 мільярдів євро. Угода про продаж "чайних" активів склала 4,5 мільярда євро.

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Чорний більше не в тренді

Unilever повідомляє, що не змогла відновити обсяги прибутків з чайного бізнесу до тих показників, які були до пандемії. Основну частину портфеля ekaterra становлять бренди чорного чаю, однак його споживання у розвинених країнах суттєво скоротилось на користь інших видів напою, кави та бутильованої води.

У межах розвитку брендів Unilever ми фокусуємось на напрямках, що швидко зростають. Рішення про продаж ekaterra – це обдуманий крок,

– заявив виконавчий директор Unilever Алан Джоуп.

Очікується, що процес передачі власності завершиться у другій половині 2022 року. Терміни залежать від часу отримання дозволів з боку регуляторних органів.

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Умови продажу

Загалом ekaterra має 11 виробничих потужностей по всьому світу, а також володіє чайними плантаціями у трьох країнах. Продаж не зачепить чайний бізнес Unilever в Індії, Непалі та Індонезії, частку компанії у спільних підприємствах Pepsi та Lipton з виробництва холодного чаю, а також у пов'язаних з ними дистриб'юторських організаціях.

Новий власник активів ekaterra, CVC Capital, існує на ринку з 1981 року та є однією з провідних інвестиційно-консалтингових компаній світу з підрозділами у Європі, Азії та США. Вона керує активами загальною сумою майже 125 мільярдів доларів.