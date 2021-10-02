Нагадаємо, TikTok буквально "підірвав" весь світ після свого міжнародного запуску у 2017 році.

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Чому люксові бренди мають переходити на TikTok

TikTok має широку популярність серед молодих користувачів: майже дві третини аудиторії – представники покоління Z. Приналежність TikTok до молодшої групи осіб робить його потенційним каналом продажів для люксових брендів у всьому світі.

Як Burberry і Gucci досягли мільйонів на TikTok

Деякі люксові бренди вже давно користуються можливостями TikTok, Gucci і Burberry – прекрасний тому приклад.

Британська компанія Burberry провела #TBChallenge, запропонувавши своїй аудиторії створити дизайн за мотивами нової колекції Thomas Burberry Monogram. В результаті виконання, бренд отримав понад 57 мільйонів переглядів і 30 тисяч відеороликів, створених для нього.

#GucciModelChallenge був ще одним прикладом безпрецедентного охоплення TikTok. Gucci зібрав понад 12 мільйонів переглядів завдяки своїй органічній кампанії, пропонуючи користувачам створювати стильні відео. За такою схемою діяли й творці Prada, їхні пости отримали по 36 мільйонів переглядів.

Практичні стратегії для люксових брендів у всесвіті TikTok

Все більше люксових брендів використовують міць вибухового впливу і вірусного охоплення TikTok. Ось кілька маркетингових стратегій TikTok, які бренди можуть використовувати для поліпшення цифрового охоплення.

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Співпраця з інфлюенсерами: Чарлі Д'Амеліо і Prada

Prada – один з перших брендів, який почав працювати з блогерами, зокрема Чарлі Д'Амеліо. Італійський будинок моди класу люкс запросив Д'Амеліо на Тиждень моди в Мілані, де вона поспілкувалася з моделями, пішла за лаштунки й показала все своїй аудиторії. Prada отримала мільйони глядачів, зокрема увагу молодшої аудиторії.

Платні кампанії в TikTok

Ще одна стратегія для люксових брендів – запуск платних кампаній в TikTok. Брендова доповнена реальність (AR) дозволяє компаніям створювати власні фірмові фільтри, лінзи або навіть наклейки для користувачів. Аудиторія TikTok може застосувати їх, створивши відео з хештегом або згадуванням бренду.

Крім цього, TikTok надає різні типи реклами для просування бренду.

Пряме створення контенту через акаунти брендів

Люксові бренди можуть безпосередньо взаємодіяти зі своїми користувачами через власні акаунти бренду TikTok. Деякі з провідних включають Gucci, Louis Vuitton, Burberry й Alice And Olivia.

Бренди можуть створювати такий контент: