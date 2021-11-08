Політик прокоментував допис Ілона Маска, де той запустив опитування серед читачів щодо можливості продати 10% акцій Tesla, щоб сплатити податки. Вайден написав: "Незалежно від того, чи найбагатша людина світу взагалі сплачує податки, його рішення не може залежати від результатів звичайного опитування у Twitter. Час податку на доходи мільярдерів настав".
Читайте також Як організувати промокампанію на раз-два-три: легко, швидко, влучно
Різка відповідь Ілона Маска
Реакція Ілона Маска на коментар сенатора Орегону була жорсткою – мільярдер потролив політика. У відповідь на допис Вайдена засновник Tesla та Space X написав:
Чому ваше фото профілю (у твітері – ред. 24 канал) виглядає так, наче ви щойно отримали оргазм?
Світлина сенатора Орегону, яку потролив Ілон Маск / Фото твітер-акаунту Ron Wyden
Що відомо про нові податки для мільярдерів у США
- За ініціативою Конгресу США від партії демократів, у країні запропонували запровадити додатковий податок для мільярдерів.
- Нововведення передбачають посилений контроль великих власників акцій – цінні папери розглядаються законодавцями як спосіб напівлегального ухилення від сплати податків.
- Крім того, виникли суперечності щодо сплати найбагатшими людьми світу податку на прибуток. Так, податок на прибуток Ілона Маска за 2018 рік дорівнював нулю, а Джефф Безос не заплатив ні цента до державної скарбнички у 2007 та 2011 роках.