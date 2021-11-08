Політик прокоментував допис Ілона Маска, де той запустив опитування серед читачів щодо можливості продати 10% акцій Tesla, щоб сплатити податки. Вайден написав: "Незалежно від того, чи найбагатша людина світу взагалі сплачує податки, його рішення не може залежати від результатів звичайного опитування у Twitter. Час податку на доходи мільярдерів настав".

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Різка відповідь Ілона Маска

Реакція Ілона Маска на коментар сенатора Орегону була жорсткою – мільярдер потролив політика. У відповідь на допис Вайдена засновник Tesla та Space X написав:

Чому ваше фото профілю (у твітері – ред. 24 канал) виглядає так, наче ви щойно отримали оргазм?

Світлина сенатора Орегону, яку потролив Ілон Маск / Фото твітер-акаунту Ron Wyden

Що відомо про нові податки для мільярдерів у США