Відсутність приватних компаній після розпаду СРСР

На початку 1990-х в Україні майже не було приватної власності. Тож до 2000-х наша держава розвивалася у цій сфері, створювала приватні компанії, займалася приватизацією великих і малих радянських підприємств, передачею землі та квартир у приватну власність. Крім цього, створювала комерційні підприємства.

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За 10 років незалежної України встановилася та активно розвивалася ринкова економіка, заплямована корумпованістю, рейдерством, бюрократією. Від радянщини в спадщину ми отримали введення комерційної діяльності в стилі Дикого Заходу.

Державні реєстри

У 2000 році в нас було лише чотири загальнодоступні реєстри, де здійснювали реєстрацію компаній. Сьогодні існує майже 70. Вони доступні онлайн і надають всю корисну інформацію, що стосується комерційної діяльності.

Власний бізнес

Щоб заснувати компанію в Києві у 2000-му, потрібно було місяць, ба більше, для реєстрації. Сьогодні в терміновому режимі ТОВ можна зареєструвати за дві години та завершити всі процедури над нею до шести годин.

Захист міноритарного акціонера

За даними Forbes, у звіті Світового банку про здійснення комерційної діяльності за 2007 рік Україна була 142-ю зі 175 країн у рейтингу щодо захисту міноритарних акціонерів. Тепер Україна вже на 45-му місці, та найближчим часом очікується на подальше покращення захисту інвесторів із прийняттям нового закону про акціонерні товариства.

Ліцензії

У 2000 році Україна вимагала ліценції для 65 видів діяльності, ще більше дозволів та певної документації. Сьогодні кількість ліцензій скоротилася до 34. Крім цього, все можна зробити онлайн. Також Україна скасувала численні зайві дозволи.



Україна скоротила кількість ліцензій / Фото Depositphotos

Дозволи на працевлаштування іноземцям

Щоб отримати іноземцю дозвіл на працевлаштування, потрібно було стояти у довгих чергах, заяву розглядали щонайменше 30 днів, а державні установи часто ухвалювали абсурдні рішення. Сьогодні потрібно 7 днів, щоб отримати дозвіл на працевлаштування.

Реєстрація майна

Дуже часто треба було 90 днів, щоб зареєструвати нерухоме майно, зокрема квартиру чи будинок; витрати складали 4,3% від загальної вартості майна.

За інформацією Forbes, реєстрація в Бюро технічної інвентаризації (БТІ) входила до трійки найпоширеніших джерел корупції в Україні протягом багатьох років або навіть десятиріч. Сьогодні за один день можна зареєструвати нову квартиру в державному реєстрі без потреби звернення до БТІ, а витрати знизилися до 1,7% від вартості майна. У більшості випадків походу до приватного нотаріуса буде цілком достатньо для придбання чи продажу земельних ділянок, будинку або квартири.

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Міжнародні угоди

У 2000 році Україна мала 2405 підписаних міжнародних угод, зокрема двосторонніх про взаємний захист інвестицій. У 2021 році – 4647. Звісно, це надає впевненості інвесторам.

Дія City

В Україні набрав чинності Закон про стимулювання розвитку цифрової економіки. Він створив спеціальний режим для кваліфікованих ІТ-компаній щонайменше на наступні 25 років. А це означає, що ІТ-спеціалісти мають гнучкі умови працевлаштування та ще більше гнучкості в договорах і корпоративному управлінні.

Закон покликаний створити сприятливі умови для ведення інноваційного бізнесу в Україні, розбудови цифрової інфраструктури, залучення інвестицій і талановитих фахівців,

– йдеться у заяві Офісу президента.



Дія City / Фото Економічної правди