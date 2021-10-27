Чому роботодавці не вказують зарплату в оголошеннях про роботу

Рівень зарплати – один з важливих чинників при виборі роботи для більшості людей, однак досить часто можна помітити, що роботодавець лише обмежується такими фразами, як "залежно від досвіду", або"конкурентоспроможна". Що це означає і як діяти у такому випадки, розповідаємо далі.

Чому роботодавці не вказують зарплату

"У традиційному корпоративному середовищі зарплату часто приховують, це така гра в кішки-мишки, під час якої роботодавець намагається з'ясувати, яку зарплату наразі має кандидат, на що він розраховує й що компанія готова платити", – пояснює керівний директор компанії WeMaintain Том Хармсворт.

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Чи грає вирішальну роль розмір зарплати

Однак експерт вважає, що певною мірою таємничість з боку роботодавців шкодить працівникам, адже досить часто розмір зарплати – один з важливих та навіть вирішальних критеріїв. Ба більше, такі думки підкріплені двома дослідженнями.

LinkedIn у 2018 році провели опитування, де більшість респондентів зазначили, що компенсація є найважливішою частиною опису вакансії.

Ще одне провели Glassdoor й результати були аналогічними. Вони довели, що компанії, які не приховують своїх зарплат, можуть залучати кращі й різноманітні таланти.

Не хочуть відкривати усі карти

"Роботодавці розуміють, що оприлюднення зарплат призведе до образ серед членів організації", – пояснює професор Едді Нг з Королівського університету Канади, який досліджує рівність й інклюзію у бізнесі.

Професор виокремлює декілька взаємопов'язаних факторів, котрі, на його думку, пояснюють, чому роботодавці часто не вказують рівень зарплати: Конкурентний. Наприклад, коли роботодавець, щоб залучити до команди найкращих працівників, можуть пропонувати вищу зарплату, ніж вказували першочергово. Переговори. Інформацію про зарплату роботодавці приховують для того, щоби мати більше можливостей для ведення переговорів з потенційними кандидатами. Наприклад, у більшому місті працівник очевидно потребуватиме значно вищої зарплатні, ніж в сільській місцевості. Завідома розраховуватимуть лише на високий гонорар. Досить часто потенційний працівник, побачивши оголошення, одразу буде розраховувати на найвищу зарплатню. Особливо, якщо вказано діапазон з різницею у декілька тисяч, але найвища цифра зарезервована лише для найбільш кваліфікованих кандидатів. Щоби залучити найкращих працівників, компанії часто змушені пропонувати вищу зарплату, ніж та, яку мають її співробітники / Фото Pexels До теми Подався на 60 вакансій – запросили лише на 1 співбесіду: експеримент американця

Переваги для роботодавця, коли він вказує рівень зарплати На думку деяких менеджерів, прозора зарплата одразу сприяє довірливим стосункам кандидата й роботодавця. Керівниці відділу персоналу PayScale Шеллі Холт вважає, що компанії, які не бояться вказувати одразу рівень зарплати, мають серйозні переваги. Прозорість оплати фактично закриває гендерний розрив, адже ми знаємо, що жінки рідше торгуються за зарплату,

– вважає Холт. Том Хармсворт також вважає, що вказування рівня заробітної плати має свої переваги. Адже, наприклад, дехто з найкращих працівників може не подаватися на посади, зарплата на яких не вказана.

Лише 12,6% компаній світу зазначили зарплати у своїх оголошеннях про роботу, як показало дослідження компанії Payscale за 2021 рік.