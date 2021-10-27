Чому роботодавці не вказують зарплату

"У традиційному корпоративному середовищі зарплату часто приховують, це така гра в кішки-мишки, під час якої роботодавець намагається з'ясувати, яку зарплату наразі має кандидат, на що він розраховує й що компанія готова платити", – пояснює керівний директор компанії WeMaintain Том Хармсворт.

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Чи грає вирішальну роль розмір зарплати

Однак експерт вважає, що певною мірою таємничість з боку роботодавців шкодить працівникам, адже досить часто розмір зарплати – один з важливих та навіть вирішальних критеріїв. Ба більше, такі думки підкріплені двома дослідженнями.

LinkedIn у 2018 році провели опитування, де більшість респондентів зазначили, що компенсація є найважливішою частиною опису вакансії.

Ще одне провели Glassdoor й результати були аналогічними. Вони довели, що компанії, які не приховують своїх зарплат, можуть залучати кращі й різноманітні таланти.

Цікаво! Лише 12,6% компаній світу зазначили зарплати у своїх оголошеннях про роботу, як показало дослідження компанії Payscale за 2021 рік.

Не хочуть відкривати усі карти

"Роботодавці розуміють, що оприлюднення зарплат призведе до образ серед членів організації", – пояснює професор Едді Нг з Королівського університету Канади, який досліджує рівність й інклюзію у бізнесі.

Професор виокремлює декілька взаємопов'язаних факторів, котрі, на його думку, пояснюють, чому роботодавці часто не вказують рівень зарплати: Конкурентний. Наприклад, коли роботодавець, щоб залучити до команди найкращих працівників, можуть пропонувати вищу зарплату, ніж вказували першочергово. Переговори. Інформацію про зарплату роботодавці приховують для того, щоби мати більше можливостей для ведення переговорів з потенційними кандидатами. Наприклад, у більшому місті працівник очевидно потребуватиме значно вищої зарплатні, ніж в сільській місцевості. Завідома розраховуватимуть лише на високий гонорар. Досить часто потенційний працівник, побачивши оголошення, одразу буде розраховувати на найвищу зарплатню. Особливо, якщо вказано діапазон з різницею у декілька тисяч, але найвища цифра зарезервована лише для найбільш кваліфікованих кандидатів. Щоби залучити найкращих працівників, компанії часто змушені пропонувати вищу зарплату, ніж та, яку мають її співробітники / Фото Pexels До теми Подався на 60 вакансій – запросили лише на 1 співбесіду: експеримент американця