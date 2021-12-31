Чому на роботі жінки відчувають вигорання швидше, ніж чоловіки: пояснення дослідників

Нове дослідження показало, що жінки можуть частіше відчувати стрес на роботі та напружуватися через надмірне навантаження. Що спричиняє швидше вигорання у працівниць, розповіли британські науковці.

Вчені з Гарвардської школи бізнесу провели дослідження, яке пояснило, чому відчуття стресу на роботі спонукає жінок "вигорати" швидше, ніж чоловіків. Праця впливає на стан робітниць більше, ніж на їхніх колег чоловічої статі.

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Дослідники виявили, що професійне вигорання у жінок спричинене тим, що працівниці частіше ставлять потреби інших вище, ніж свої.

Жінки рідше просять більше часу для виконання завдань, тому що вони переконані, що їх покарають за ці прохання. Також вони більше турбуються про те, щоб не обтяжувати інших – тому беруть більше на себе,

– розповіли у пресрелізі.

Окрім того, дослідження показало, що матері, які працюють з дому, частіше беруть на себе обов'язки з догляду за дітьми, ніж чоловіки – це сприяє почуттю перенавантаженості.

Догляд за дітьми підвищує ризик вигорання / Фото Getty Images

Як проходило дослідження

Науковці провели 9 досліджень. У них взяли участь майже 6 тисяч дорослих та студентів – вони ділилися своїми переживаннями щодо стресу на робочому місці.

Жінки все ще переживають, що вони не є достатньо хорошими. Це змушує їх говорити "так" занадто багато, щоб мінімізувати будь-який тиск, під яким вони перебувають, і бути ідеальною людиною,

– зазначила психотерапевтка і телеведуча Люсі Бересфорд.

Жінки переживають, що недостатньо добре дають раду з роботою / Фото Getty Images

У доповіді зазначається, що жінки більш емпатичні, ніж чоловіки, тому віддають перевагу почуттям інших, а не своїм. Це також впливає на взаємодію з начальством – жінки рідше просять про будь-яку допомогу, підвищення чи зменшення навантаження.

Історично склалося так, що жінки постійно відчували тиск – їм потрібно викластися на 120 відсотків лише для того, щоб залишитися на роботі,

– додала Бересфорд.

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Що можна зробити для зменшення вигорання у жінок

За словами психотерапевтки, компаніям варто пропонувати підтримку для жінок – особливо тих, у кого є діти.

Щоб пом'якшити гендерні відмінності, дослідження показало, що на робочих місцях можна було б запровадити чіткі протоколи про підвищення та продовження термінів через офіційні канали – це спонукало б жінок звертатися за допомогою без покарання.