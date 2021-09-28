Чому не вдається виграти грант на розвиток бізнесу: 7 типових помилок підприємців

Український бізнес протягом пандемійного 2020 року збіднів на 250 мільярдів гривень. Безліч підприємців були змушені скоротити витрати або й взагалі припинити діяльність, а деякі почали шукати додаткові джерела доходів. Одним з таких стало залучення коштів через різноманітні гранти.

Отримати фінансовий грант прагне ледь не кожен підприємець, адже таку допомогу не потрібно обмінювати на частку у компанії або повертати її грантодавцю. Однак чому деякі підприємства отримують гранти один за одним, а інші не виграють жодного, розповідає Наталя Наконечна, СЕО компанії Kick Your Tech. Експертка називає 7 типових помилок, яких допускають підприємці під час участі у конкурсах.

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№1 Неправильний вибір грантової програми

Неправильно вибраний конкурс не дасть жодних результатів, хоча підприємець може витратити на нього багато часу, ресурсів та сил. Прикладом неправильно вибраної грантової програми є, зокрема, географічне неспівпадіння – компанія з України подає заявку на конкурс, у межах якого приймають заявки винятково із США.

Інший приклад – невідповідна форма власності бізнесу – ФОП або комерційна компанія подає заявку туди, де розглядають лише некомерційні організації тощо. Також серед найтиповіших вимог грантодавців трапляються такі:

більшість конкурсів Єврокомісії шукають консорціуми, які містять щонайменше 3 компанії з 3 різних європейських країн (наприклад, "Горизонт Європа");

(наприклад, "Горизонт Європа"); міжнародні фонди надають перевагу проєктам чи компаніям, які вже мали успішний досвід отримання грантів, тож найважчою є саме перша перемога, після якої шанси значно зростають;

отримання грантів, тож найважчою є саме перша перемога, після якої шанси значно зростають; бажано, щоб на момент подачі заявки компанія вже існувала на ринку щонайменше один рік.

№2 Ігнорування вимог

Безліч підприємців доволі поверхово перечитують опис вимог конкурсу, відповідають не на всі питання, упускають важливі нюанси у заявці. У таких випадках підприємства часто не проходять навіть перший, технічний відбір.

Наприклад, майже у кожному грантовому конкурсі вказані вимоги до шрифту тексту, міжрядкового інтервалу у заявці тощо. Грантодавцям важливо, щоб ви виконували всі формальності, адже це справить позитивне враження про вашу компанію.

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№3 Неякісна подача інформації

Відсутність графіків, діаграм та посилань робить текст заявки нечитабельним. Варто також передбачити, що людина, яка перечитуватиме ваш текст, може бути не спеціалістом у вашій галузі діяльності. Тому треба формулювати речення так, щоб інформація могла бути зрозумілою кожному.

№4 Хибний бюджет і план реалізації грантового проєкту

Безліч конкурсантів часто неправильно складають бюджети і плани реалізації проєктів, "на око" оцінюючи майбутні витрати, або ж не чітко уявляють кроки та етапи реалізації. Перед подачею заявки на грант варто вибудувати структуру, "розбити" проєкт на етапи реалізації, провести моніторинг ринку та усвідомити актуальні розцінки.

№5 Невміння правильно описати команду і ключових спеціалістів

Будь-який грантодавець хоче якнайкраще зрозуміти, хто є тими людьми, які займатимуться реалізацією проєкту, які їх навички та попередній досвід. Тому описувати свою команду слід щонайменше на кілька абзаців, вказуючи зони відповідальності кожного.

Не соромтесь хвалити свою компанію у заявці, розписувати минулі досягнення, а також впевнено розповідайте про устаткування чи технології, які ви використовуєте у роботі.

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№6 Неготовність до співфінансування

Перед тим, як почати підготовку заявки на грантовий конкурс, оцініть власні фінансові можливості. Співфінансування – це важлива вимога багатьох фондів, особливо коли мовиться про великі грантові бюджети. Виконання такої вимоги для грантодавця означає серйозність намірів компанії та її готовність розділити ризики.

№7 Грант заради гранту

Деякі компанії та стартапи ставлять собі за мету просто отримати грант. Їх цікавить не стільки розвиток бізнесу, скільки звичайна перемога та отримання грошей.

Однак грантова історія бізнесу чимось подібна на кредитну – тут важлива репутація, стабільність, виконання зобов'язань, хороша комунікація та партнерство. Грантодавцю важливо дати гроші тому бізнесу, який хоче не просто розвинути конкретний проєкт, але й має перспективи рухатись далі.