Ще ніхто не бачив остаточного законопроєкту, але хвиля обурення вже піднялася у ЗМІ. "Влада хоче брати податки з побутових послуг, які надають одні громадяни іншим!", "Обдирають до кісток!" – основний лейтмотив виступів на цю тему. Про що йдеться?

Важливо Як ФОПам легально отримувати дохід з-за кордону: правила декларації прибутку у валюті

Будь-яка фізична особа зможе зареєструватися в "Дії" під статусом "самозайнятого". Це не повноцінна реєстрація, яку ви проходите, оформлюючи себе як підприємця.

Відкрити новий статус і закрити його буде значно простіше – достатньо поставити або зняти відмітку у своєму акаунті. Звітність теж не доведеться здавати. Але всі оплати за послуги, які ви хочете надавати в новому статусі, ви повинні вводити в додаток на смартфоні – у програмний касовий апарат. Відповідно до обороту, який ви показуєте, сплачується податок. Оборот не може перевищувати мільйон гривень (орієнтовно).

Продаж товарів у такому статусі – не дозволяється. Можна надавати послуги по 27 видах діяльності (список може бути розширений). Йдеться про послуги, які зараз перебувають переважно в тіні:

підзаробіток таксистом;

здача свого житла в оренду;

ремонт житла;

перукарські послуги;

манікюр;

репетиторство і тренінги;

переклад;

астрологія;

фотографування;

ремонт побутової електроніки;

догляд за дітьми та літніми особами;

прибирання тощо.

Податок на додатковий дохід вигідніший для самозайнятих / Фото Unsplash

Оподаткування таких видів діяльності пропонується встановити на рівні 5,5% від обороту. При цьому, на відміну від ФОПа, особа з додатковим доходом не повинна сплачувати щомісяця мінімальний єдиний соціальний внесок.

Чому запропонована реформа викликала таке обурення

По-перше, значна кількість людей вперше дізналася або усвідомила, що підробітки і регулярна підприємницька діяльність оподатковується, навіть якщо у вас немає свого офісу чи постійного робочого місця. Так, ви маєте сплачувати з такої діяльності податок на дохід (18%) і військовий збір (1,5%), уявіть. Податкова реформа дає можливість (для тих, хто цього хоче!) сплачувати податок у чотири рази менший. Чи це "зрада"?

По-друге, йдеться не про запровадження нового податку чи скасування спрощеної системи оподаткування, яку використовують ФОПи. Це тільки додатковий режим оподаткування, який ви можете вибрати, коли вам захочеться, або не вибирати ніколи в житті взагалі.

Новий статус підходить для людей з невеликими, нерегулярними доходами, які прагнуть працювати в легальному полі.

Переваги податку на додатковий дохід

Ви не проходите бюрократичну процедуру відкриття і закриття підприємства.

Ви звільнені від звітності.

Ви можете надавати послуги юридичним особам, тобто, коло ваших клієнтів розширюється.

Ви можете легально приймати оплати на свою карту і не боятися штрафів, виставлених постфактум за незаконне ведення підприємницької діяльності.

Ви можете вільно показати свій дохід, отримуючи кредит в банку.

Як підприємець ви можете розширити коло своїх підрядників за рахунок фізичних осіб, що здешевить ваші витрати. Адже зараз, щоб з рахунку підприємства заплатити фотографу за зйомку чи прибиральниці за виніс сміття, ви маєте оформити цивільно-правовий договір з такими фізичними особами і сплатити близько 40% податків. А буде 5,5%.

Частково громадське обурення можна зрозуміти – підприємці не розбалувані подарунками від влади. Але тут логіка законодавців зрозуміла. Якщо ви підзаробляєте час від часу або не оперуєте великими заробітками, ваша мотивація оформлювати підприємництво – вкрай низька. Податки для вас будуть високі.

ФОП чи самозайнятість

Кожен ФОП сплатить за 2022 рік загалом 17 292 гривні єдиного соціального внеску. Єдиний податок складатиме для 1-3 груп іще 2 976 гривень, 15 600 гривень або 5% обороту відповідно, за рік. Нескладно підрахувати, що при річному обороті у 350 тисяч гривень ФОП віддасть у вигляді відрахувань від 6% (ФОП першої групи) до 9 –10% (ФОПи другої та третьої групи) від обороту. А якщо у нього дохід менший за 350 тисяч в рік, то оподаткування виходить ще вищим – до 15 – 25% від обороту.

На практиці це означає, що підприємці з мікродоходами не будуть реєструвати ФОП, як би ви їх не агітували. Натомість, щоб отримати оплати від юридичних осіб або технологічних платформ, їм доводиться переплачувати за це досить великий процент – не в бюджет, а посереднику, який бере на себе ці оплати.

З точки зору держави значно ефективніше отримати від мікробізнесу нехай і щось мікро-, але дати цим людям можливість не ховатися і зростати як підприємцям.

Не виключаю, а навіть переконана, що значна частина людей поставиться до цієї реформи з підозрою. Це нормально. Вас не переконали аргументи? Ви хочете надалі не сплачувати нічого? Це ваш вибір. Податкова реформа не виховує. Але вона дає можливість і перспективу для тих, хто її бачить. Ви самі обираєте, підходить вона у вашій конкретній ситуації чи ні.