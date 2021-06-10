Чому люди обирають покупки онлайн або в магазині — масштабне дослідження

Аналітична компанія YouGov опитала 18 000 споживачів на 17 ринках. За результатами дослідження було опубліковано звіт International Omnichannel Retail Report 2021. Чому саме користувачі обирали покупки у мережі чи віддавали перевагу офлайн придбанням.
Дослідження ілюструє, які чинники спонукають людей і заважають їм здійснити покупку онлайн або у фізичному магазині. На це звернуло увагу видання Retailers.
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Що спонукає закупитися онлайн
Основні переваги покупок в інтернеті – доставка додому та широкий асортимент товарів. Загалом на віртуальний шопінг споживачів мотивує комфорт. Майже половині опитаних "простіше купувати" і "легше порівнювати" товари онлайн.
Ще одна ключова перевага інтернету – "нескінченна" різноманітність товарів, адже їх асортимент не обмежений простором магазину. Утім, занадто великий вибір навпаки переобтяжує частину покупців.
Що заважає здійснити покупку онлайн
Основних бар’єрів два:
- Треба платити за доставку плюс довго чекати на товар.
- Немає можливості фізично взаємодіяти з товаром: спробувати, доторкнутися, приміряти.
Крім того, 39% покупців не влаштовані умовами повернення товарів, а більше третини опитаних переймається через безпеку персональних даних.
Чому люди обирають офлайн-магазини
62% споживачів здійснюють покупки у фізичних магазинах, тому що там можна побачити товар на власні очі, спробувати його на дотик тощо. Жодна сучасна технологія поки не здатна повністю повторити ефект від фізичного контакту з продуктом. Також магазини виграють у загальній швидкості транзакції, особливо коли потреби невідкладні.
Крім того, 17% опитаних обирають офлайн-покупки, бо їм подобається ходити на шопінг з рідними чи друзями.
У чому мінус звичайних магазинів
- В основному шопитися офлайн заважають соціальні обмеження через пандемію.
- Третина опитаних вважає, що у фізичних магазинах менше вигідних пропозицій та знижок.
- Ще один мінус – незручна інфраструктура: відсутність магазину поблизу або проблемна парковка.