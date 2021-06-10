Дослідження ілюструє, які чинники спонукають людей і заважають їм здійснити покупку онлайн або у фізичному магазині. На це звернуло увагу видання Retailers.

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Що спонукає закупитися онлайн

Основні переваги покупок в інтернеті – доставка додому та широкий асортимент товарів. Загалом на віртуальний шопінг споживачів мотивує комфорт. Майже половині опитаних "простіше купувати" і "легше порівнювати" товари онлайн.

Стимули для покупок в інтернеті / Інфографіка YouGov

Ще одна ключова перевага інтернету – "нескінченна" різноманітність товарів, адже їх асортимент не обмежений простором магазину. Утім, занадто великий вибір навпаки переобтяжує частину покупців.

Що заважає здійснити покупку онлайн

Основних бар’єрів два:

Треба платити за доставку плюс довго чекати на товар.

Немає можливості фізично взаємодіяти з товаром: спробувати, доторкнутися, приміряти.

Бар'єри для покупок в інтернеті / Інфографіка YouGov

Крім того, 39% покупців не влаштовані умовами повернення товарів, а більше третини опитаних переймається через безпеку персональних даних.

Чому люди обирають офлайн-магазини

62% споживачів здійснюють покупки у фізичних магазинах, тому що там можна побачити товар на власні очі, спробувати його на дотик тощо. Жодна сучасна технологія поки не здатна повністю повторити ефект від фізичного контакту з продуктом. Також магазини виграють у загальній швидкості транзакції, особливо коли потреби невідкладні.

Крім того, 17% опитаних обирають офлайн-покупки, бо їм подобається ходити на шопінг з рідними чи друзями.

Стимули для покупок у фізичних магазинах / Інфографіка YouGov

У чому мінус звичайних магазинів

В основному шопитися офлайн заважають соціальні обмеження через пандемію.

Третина опитаних вважає, що у фізичних магазинах менше вигідних пропозицій та знижок.

Ще один мінус – незручна інфраструктура: відсутність магазину поблизу або проблемна парковка.

Бар'єри для покупок у фізичних магазинах / Інфографіка YouGov

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