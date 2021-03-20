Побила рекорд SpaceX: чому компанія Stripe стала одним з найдорожчих стартапів у світі

Стартап двох братів-ірландців Stripe став одним з найдорожчих в історії, випередивши навіть SpaceX Ілона Маска. Чому так сталося – читайте у нашому матеріалі.

Нещодавно стартап Stripe, вартість якого оцінюють у 95 мільярдів доларів, залучив інвестиції у розмірі 600 мільйонів доларів. Компанія не лише отримала додаткові кошти, але й здобула новий статус.

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Платіжна система Stripe поступилася лише китайській компанії Bytedance, яка володіє соціальною мережею TikTok.

Секрет у простоті

Брати Джон та Патрік Коллісони заснували свою компанію у 2010 році, коли оплата послуг кредитними картками, особливо в інтернеті, була ще тим квестом. Тоді онлайн-платежі лише починали розвиватися, тож Коллісони обрали вдалий час для створення свого дітища. Вони максимально спростили процес покупок в інтернеті для своїх клієнтів, додавши декілька рядків коду до їхніх сайтів. Прийом онлайн-платежів все ще включає чимало складних процесів, але з турботи клієнтів, це стало роботою компанії Stripe

Цікава деталь, саме Маск був одним з перших інвесторів Stripe.

Платіжна система / Фото Upsplach

Сила в єднанні

Вагома перевага платіжної системи – це те, що її з легкістю можна під'єднати майже до усіх онлайн-платформ. Stripe уже має досвід співпраці з сотнями компаній, серед яких Squarespace, Memberful, Shopify, and BigCommerce.

Тож, незалежно від спеціалізації вашого сайту, ви з легкістю зможете стати клієнтом Stripe.

"Зваблення" клієнтів

Американський стартап також прославився винятковим ставленням до своїх клієнтів. У компанії переконані, що це один з найважливіших напрямків роботи.

Зважаючи на те, що більшістю клієнтів компанії є представники малого бізнесу, які не спеціалізуються на платіжних процесах чи вебсайтах, можна з впевненістю сказати, що це був довгий шлях.

Платіжна система / Фото Upsplach

З однієї сторони Stripe тримається осторонь під час процесу оплати, а з іншої – проводить прозору політику опрацювання даних для своїх клієнтів.

Культура в компанії

Stripe у досить незвичний спосіб наймає людей на роботу.

У компанії проводять "Sunday Test", головна ідея якого полягає у відповіді на питання, чи захочете ви працювати в неділю в офісі з претендентом на певну посаду.

Якщо відповідь негативна, тоді не варто наймати цю людину.

Таким чином, у компанії створюють сприятливе професійне середовище, яке приваблює талановитих людей, які прагнуть працювати там, де їх оцінять та допомагатимуть розвиватися.

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Бути за замовчуванням

З роками Stripe став чи не єдиною можливістю для представників малого бізнесу продавати товари онлайн. Особливо актуально це стало в останній рік, оскільки мільйони людей були вимушені шукати нові шляхи розвитку свого бізнесу.

Ця американська платіжна система за замовчуванням вважається одним з кращих варіантів для співпраці для введення онлайн-бізнесу.

Автор: Віта Свірневська